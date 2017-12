Ahued dice que no es tiempo de propuestas... ¿pero sí de partir la rosca?

Ciudad de México

Armando Ahued, precandidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, advirtió que aún no son tiempos de presentar propuestas a los ciudadanos, por lo que rechazó polemizar con sus contrincantes, quienes ya han planteado algunas ideas.

"Estoy impedido por la ley electoral en estos momentos para dar propuestas y lo que hago es que sepan quién es Armando Ahued, qué ha hecho en su vida, qué momentos de adversidad ha tenido que enfrentar, pero cada quien es libre de hacer lo que considere, y yo en este momento no puedo hacerlo y no lo estoy haciendo, y cada quien que haga lo que considere", dijo.

— ¿Estarían violando la ley los otros precandidatos?

— No lo sé, que cada quien decida lo que quiera y yo no me meto ni me ocupo. Yo me ocupo de lo mío.

En un encuentro con unos cien vecinos de la colonia Roma Norte, en la Plaza Luis Cabrera, el ex secretario de Salud capitalino partió la Rosca de Reyes aunque todavía no se celebra el fin de año.

El secretario con licencia regresará en febrero a invitar los tamales, porque le tocó sacar a "el niño".

"Nomás hay que cuidar el peso", advirtió el doctor entre risas.

Ahued enumeró los retos que enfrentó al encabezar la Secretaría de Salud, entre ellos la epidemia de influenza en el 2009, la explosión del Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa en 2015 y el sismo del 19 de septiembre pasado.

Aseguró que como médico de la ciudad, la conoce y sabe lo que le duele, por lo que se consideró el mejor aspirante a suceder a Miguel Ángel Mancera, de quien exaltó su trabajo.

"Toda mi experiencia en lo que he hecho me ha permitido hacer un diagnóstico de la ciudad. Yo sé qué pasa en la ciudad, yo sé qué necesitan, yo los he oído, me he metido a sus casas, hasta a sus camas, me he sentado a su lado a escuchar los problemas que manifiestan", dijo a los vecinos de la Roma.













