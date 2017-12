A caballo, Ahued recorre zonas rurales de Xochimilco

Ciudad de México

El precandidato del PRD a la Jefatura de Gobierno, Armando Ahued, realizó un recorrido a caballo por las zonas rurales de Xochimilco, donde aseguró que el campo es parte fundamental de la economía capitalina, por lo que es necesario impulsarlo y reforzarlo.

Durante el recorrido, Ahued conversó con los líderes ejidatarios sobre los problemas en el sector agrícola, por lo que comentó que si se brinda empleo, Xochimilco podría transformarse en una zona económica estable y sus habitantes serían los más beneficiados.

“Que ellos tengan un ingreso digno que les permita vivir mejor y esto impulsa la economía de la ciudad, no puedo dar propuestas ahorita porque la ley no me lo permite, pero es parte fundamental de lo que tenemos que hacer como gobierno”, apuntó.

“Lo he vivido y he visitado las casas, veo las condiciones precarias que tienen y eso es un reto y es una responsabilidad seguir trabajando por ellos”, destacó.

El precandidato reiteró que se debe dar continuidad a las estrategias de gobierno de Miguel Ángel Mancera que han causado un impacto positivo en los capitalinos.

“Los planes de gobierno no se consolidan a corto plazo, hay que hacer tareas de mediano y largo plazo y se está haciendo una actividad que por muchos años no se había hecho y me parece qué hay que continuarlo, reforzarlo y meterle con todo para estimular a los productores del campo”, planteó.

Finalmente, el ex secretario de Salud local invitó a los ciudadanos a consumir las flores y hortalizas producidas en los campos capitalinos, pues además de tener un alto índice de calidad, se favorece al sector agrícola.





FLC