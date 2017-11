Según los independientes ¿por qué no funciona la app del INE?

Ciudad de México

Los aspirantes a obtener una candidatura independiente a la Presidencia enfrentan el reto de reunir al menos 866 mil 593 firmas de apoyo a su proyecto, pero hasta ahora su principal reto no es convencer a los electores sino subir las firmas de apoyo a la aplicación presentada por el INE para reunirlas.

TE RECOMENDAMOS: Por app, Ferriz de Con acusa al INE de omisión ante TEPJF

El periodista Pedro Ferriz de Con pidió al INE abrir la aplicación para que los ciudadanos manifiesten libremente su apoyo a uno de los 48 aspirantes independientes a obtener un lugar en la boleta.

Hasta ahora, sólo los representantes de los aspirantes acreditados pueden descargar la aplicación y recolectar firmas de apoyo a favor de los candidatos, pero el organismo descartó realizarlo bajo el argumento de que pone en riesgo los datos personales de los ciudadanos.

En su página oficial, Ferriz de Con pidió a los ciudadanos interesados dejar sus datos de contacto para que uno de los miembros de su equipo acudan a realizar el registro.

La ex panista Margarita Zavala acusó en redes fallas en el sistema para reunir las firmas de apoyo y anunció la instalación de 100 módulos en el país para que los interesados en apoyar su proyecto ubiquen el que les resulte más cercano y apoyen.

TE RECOMENDAMOS: INE discutirá si amplía plazo para recolección de firmas

Los aspirantes dispondrán de 120 días para reunir al menos 866 mil 593 firmas, equivalentes a 1 por ciento del padrón electoral que deben distribuirse en al menos 17 entidades federativas.

El ex perredista Armando Ríos Piter denunció que la aplicación no es compatible con la mayoría de los teléfonos celulares sino que exige equipos de gama alta que no son asequibles para la mayoría de los brigadistas.

El escritor Tryno Maldonado, brigadista de la campaña de María de Jesús Patricio Martínez ‘Marichuy’, aspirante indígena a la candidatura, denunció que la aplicación no funciona, y retó al consejero Ciro Murayama, quien ha defendido el proyecto, a descargarla e intentar recabar firmas de manera pública para demostrar la ineficacia.

Otras quejas son la lentitud en el sistema que se supone no requiere internet para recabar los datos, pero sí para enviarlos.

También se hace necesario intentar escanear hasta tres veces la credencial de elector sin que el sistema la reconozca.

Así que un proceso que se supone no duraría más de 3 minutos puede extenderse hasta 40, tiempo que pocos ciudadanos pueden darse el lujo de esperar.

Hasta ahora la aplicación cuenta con 36 reseñas de las que sólo una le da calificación “regular”; el resto va de “fallos” a “¿Qué clase de idiota diseñó la aplicación?

El INE anunció que presentaría una nueva versión para facilitar el registro, pero el tiempo para los independientes sigue corriendo.













OVM