No me reelegiré: AMLO

Ciudad de México

Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, descartó reformar la ley y buscar una reelección en caso de ganar la Presidencia de la República en julio próximo.

Ante miembros de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, el tabasqueño ofreció trabajar 16 horas diarias para que, dijo, un sexenio parezca de 12 años.

“Yo no me voy a reelegir y tenemos que hacer que nos rinda ese tiempo, vamos a hacer 12 años en seis, porque no vamos a trabajar ocho horas diarias, vamos a trabajar 16 horas diarias para que en seis años saquemos a México del atolladero en el que lo han metido y se establezcan las bases para un desarrollo futuro con justicia, con bienestar”, aseveró.

En entrevista posterior, el abanderado presidencial de Morena, PT y PES explicó que hizo esta aclaración porque, dijo, hay quienes piensan que no van a ser suficiente seis años para resolver los problemas del país.

“No soy partidario de la reelección, hay presidentes en otros países que llegan, encuentran una situación muy complicada, empiezan a gobernar, lo hacen bien y luego modifican las leyes para quedarse más tiempo, yo no voy a reelegirme, es un asunto de principios, no creo en la reelección”, enfatizó.

El tres veces candidato presidencial reconoció que es una tentación la reelección “pero no va a ser así”, y rechazó seguir los pasos de mandatarios de otros países como Evo Morales en Bolivia o Rafael Correa en Ecuador.

“Ni verdes ni maduros. Éste es un movimiento mexicano, un movimiento hecho en México”, aseveró.





