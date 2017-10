En análisis cambios a ley sobre penales

Monterrey

El hecho de que aún no se modifique la ley para que la administración de los penales pase a la Secretaría General de Gobierno, no es pretexto para que el Gobierno Estatal, no mejore la situación de los centros de readaptación social, declaró el diputado local del Partido Acción Nacional, Hernán Salinas.

El legislador comentó que es una iniciativa que aún está en análisis y en su momento se decidirá al respecto.

“Es una iniciativa que está en análisis y que evidentemente en su momento va a ser analizada (sic), pero bueno, yo creo que finalmente el titular de aquella área, sea de quien dependan los penales, no exime el compromiso, finalmente es un Gobierno Estatal, es una unidad del Gobierno del Estado, el secretario de seguridad lo puso el gobernador, no busquemos un chivo expiatorio, no busquemos pretextos para la situación que actualmente tienen los penales.

“Todos los funcionarios que hoy tienen una coparticipación en el sistema penitenciario fueron puestos por el gobernador, y ahí la responsabilidad en última instancia es muy clara. No desviemos la atención, que no pretendan desviar la atención, que no pretendan crear cortinas de humo como lo hacen en muchas otras áreas, el único responsable del sistema penitenciario en este estado es el señor gobernador Jaime Rodríguez y los funcionarios de primer nivel que él ha puesto”, dijo.

MILENIO Monterrey publicó que el secretario general de Gobierno, Manuel González, hizo un llamado urgente al Congreso de Nuevo León para que apruebe las reformas de Ley que buscan trasladar las facultades de la Secretaría de Seguridad a la Secretaría General de Gobierno y favorecer la administración de los penales.

Por su parte, el coordinador de la bancada del Movimiento Ciudadano, Samuel García Sepúlveda, comentó que debe haber más acercamiento por parte del secretario general de Gobierno con los diputados y convencerlos de que debe ser esa dependencia la que administre los penales.

“Que haya más acercamiento y nos convenza el por qué debe ser la Secretaría de Gobierno la que maneje los penales. El Gobierno Federal se ha prestado a militarizar los penales, yo creo es una buena opción o un mejoralito en lo que corregimos y hacemos nuevos, más sin embargo parece que el Gobierno del Estado no quiere”, dijo García Sepúlveda.