Alfonso Durazo carece de experiencia en seguridad: PRI

Ciudad de México

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) consideró que Alfonso Durazo Montaño no es la persona indicada para encargarse de la seguridad del país, pues no tiene experiencia en la materia.

Hoy, Andrés Manuel López Obrador, precandidato de la coalición Juntos Haremos Historia, anunció que en caso de llegar a la Presidencia crearía la Secretaría de Seguridad Pública y que ésta quedaría a cargo del ex secretario particular de Luis Donaldo Colosio.



"Pretende poner en la SSP a una persona que no tiene experiencia ni conocimiento en el tema de seguridad como Alfonso Durazo Montaño, quien ha estado incrustado en todos los partidos políticos, sin haber acreditado ningún servicio en materia de seguridad a favor de la nación", dijo el líder nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza.

En un comunicado, el dirigente priista aseguró que su propuesta de amnistía sólo provocará impunidad, porque "se basa en liberar a los criminales; sacar a violadores, secuestradores y asesinos de la cárcel y ponerlos en la calle".

En tanto, Eruviel Ávila, vicecoordinador de campaña del aspirante del PRI a la Presidencia, José Antonio Meade, aseguró que Alfonso Durazo es una persona respetable, pero no tiene capacidad para enfrentar un reto de la magnitud que proponen.

El ex gobernador del Estado de México dijo además que se trata de un acto anticipado de campaña, porque no son tiempos legales para presentar propuestas si no están destinadas a la obtención de la candidatura.

"Las precampañas son para ganar la candidaturas, no son momentos de estar haciendo anuncios de un gabinete o perfiles (...) Pepe Meade se habrá de rodear de perfiles como él: gente trabajadora, honesta; así visualizo el gabinete de Pepe Meade", dijo en entrevista con Tania Díaz, para MILENIO.

El precandidato de Morena al Senado por la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, dijo que con la propuesta en materia de seguridad, López Obrador marca el ritmo de la agenda nacional.

"Está planteando el tema de desarrollo económico como tema preventivo de fondo, el mando único, la guardia nacional y la reunión cotidiana del gabinete de seguridad", aseguró el ex dirigente local de Morena.

Sobre la propuesta de que Durazo encabece la Secretaría de Seguridad, Batres aseguró que se trata de una persona respetable y honesta, que fue cercano colaborador de Luis Donaldo Colosio y "que ha tenido una visión muy sensata sobre los problemas nacionales".













