Amnistía no es negociar con líderes del narco, dice Durazo

La amnistía al crimen organizado propuesta por Andrés Manuel López Obrador no se puede simplificar ni reducir al diálogo con alguno de los grandes capos de México, aseguró Alfonso Durazo, propuesto por el precandidato de Morena a la Presidencia como eventual titular de la Secretaría de Seguridad Pública.

Luego de su presentación, el ex secretario particular de Luis Donaldo Colosio y del ex presidente Vicente Fox explicó que la amnistía sería a los campesinos que cultivan droga.

“Nadie ha hablado de sentarse a negociar con El Mencho (Rubén Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación), ni con ningún otro.

“A la hora de hablar de amnistía hacen abstracción, ustedes, de que hay cientos de miles de campesinos que encuentran en el narcocultivo la única opción de sobrevivencia económica, pensemos entonces en los beneficios de carácter social que podría tener una amnistía pensando en aquellos que han encontrado en la criminalidad una opción de sobrevivencia económica y que en la medida que tengamos capacidad para ofrecerles oportunidades laborales, de estudio, de salud, de recreación... podremos rescatarlos de las garras de la criminalidad”, enfatizó.

Al subrayar que para combatir la inseguridad “no hay soluciones fáciles”, el también ex diputado federal reconoció que el planteamiento de analizar una amnistía a criminales es “audaz” aunque viable, pues, dijo, se definirá en consenso con la sociedad y las víctimas.

“Sé que es una propuesta audaz, pero quiero decirles que dada la dimensión del problema de la inseguridad en el país, las soluciones no son fáciles y sé también que una buena parte de las propuestas serán controvertidas, como el tema de la amnistía.

“No hay soluciones fáciles y tenemos que abrirnos con una gran disposición, con un gran compromiso, con una gran honestidad y con una gran limpieza, pensando en los intereses generales del país a explorar todas las posibilidades”, aseveró.

Durazo también rechazó que sus planteamientos para combatir al crimen sean “ingenuos”, y respaldó el plazo de tres años que comprometió el tabasqueño para terminar con la narcoguerra.

“Estimamos que en tres años, sin duda, estaremos rindiendo las mejores cuentas al país en materia de inseguridad, sabemos que no es fácil, no hay ingenuidad en nuestro planteamiento, pero si puedo dejar la certeza de que no escatimaremos absolutamente ningún esfuerzo, ningún recurso para garantizar la paz a los mexicanos, los mexicanos vamos a tener paz a partir de los tres años, de inmediato vamos a buscar controlar la situación”, aseguró.





