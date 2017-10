Senadores piden no "tapar" corrupción en derrumbes

Ciudad de México

Senadores de distintos partidos afirmaron que es evidente la corrupción que hay detrás de los edificios derrumbados tras el sismo del 19 de septiembre, por lo que exigieron al gobierno de la Ciudad de México y a las delegaciones dejar de ser “tapadera” y transparentar la información.

TE RECOMENDAMOS: Registros públicos, el otro colapso tras el terremoto



MILENIO publicó que el temblor de 7.1 grados de hace un mes, no sólo colapsó 38 edificios, sino también dejó al descubierto que las autoridades delegacionales y gobierno capitalino carecen de información o cuentan con datos incompletos sobre cada uno de esos inmuebles.



En entrevista, el coordinador del PRD en el Senado, Luis Sánchez, dijo que las autoridades responsables deben de ir a fondo de cada uno de los casos para que, en caso de ser necesario, sancionar a los responsables.



“Es obvio que hay corrupción detrás de muchos de estos inmuebles que se colapsaron, tanto los nuevos, como aquellos viejos que fueron solamente pintados, prácticamente remozados, y no fueron fortalecidos en su estructura, que sabemos que colapsaron. Ahí, por supuesto que hay corrupción y se tiene que ir a fondo para determinar, quién permitió que se construyeran”, expresó.



"Es obvio que hay corrupción detrás de muchos de estos inmuebles que se colapsaron"



"La ciudad merece esta transparencia. Merece esta rendición de cuentas"



Como ejemplo, el legislador citó el caso del, donde recordó que se construyeron departamentos en el inmueble en esta administración, “así habrá en otras delegaciones. Tiene que haber transparencia, por supuesto, y es un exhorto al gobierno de la Ciudad a que, para que se encuentre culpabilidad a todas esas personas, y se les castigue”.Por su parte, la senadora del PAN,señaló que la ciudad merece quey se conozcan los detalles de los inmuebles colapsados para conocer si hubo o no. Por lo que confió en que las autoridades del gobierno de la Ciudad de México entregarán la información correspondiente “y noque sabemos hay en las diferentes delegaciones de la ciudad”.Por ello, insistió que es fundamental que haya transparencia, porque el gobierno local y delegacional tienen que dejar claro que las cosas se hicieron de manera correcta.“Necesitamos conocer toda la información. Las licencias de construcción se dieron, los usos de suelos, si se violentaron o no, si tenían los pisos permitidos, necesitamos saber con pelos y señales. La ciudad merece esta transparencia. Merece esta rendición de cuentas”, expresó.Destacó que éste no es un tema menor, pues sacudió la ciudad en el tema de transparencia y rendición de cuentas, porque “sacudió a la corrupción, muy probable en varias delegaciones, y”.Por otra parte, a través de un punto de acuerdo promovido por el priista Jesús Casillas, el Senado solicitó al gobierno capitalino y a los secretarios de Educación, Aurelio Nuño, y de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ordenen la realización deque correspondan sobre posibles deficiencias estructurales y de mantenimiento en el colegio Enrique Rébsamen.

TE RECOMENDAMOS: INAI pide transparentar información tras sismos



Además, demandó el fincar responsabilidades por lo ocurrido en esta construcción de tres niveles, cuando una de sus partes se derrumbó.





JASR