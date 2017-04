Presentará MC iniciativa contra pedreras

Monterrey

Una iniciativa para obligar a las pedreras a salir de la zona metropolitana de Monterrey presentará este miércoles la bancada de Movimiento Ciudadano (MC), como parte de un plan ambiental inteligente para combatir la contaminación.

El diputado de MC, Samuel García Sepúlveda, declaró que esta iniciativa contempla un plan de cinco ejes que incluye además de las pedreras, la industria en general, los automóviles particulares, el transporte público y la orografía del estado.

Expresó que actualmente las pedreras tienen todas las de la ley por el tema de la libre industria y la licitud de su trabajo para seguir operando y contaminando, pero que encontraron una vía fiscal para actuar en contra de ellas.

La iniciativa de Movimiento Ciudadano modificaría la ley de Hacienda del Estado (en el apartado de derechos) y la Ley de Desarrollo Sustentable.

"Mañana estaremos presentando una iniciativa en la cual de manera muy inteligente, sin violar la competencia federal sobre extracción de minería, pueda el Estado crear un derecho a las pedreras para el efecto de que paguen certificados, para que puedan seguir con la extracción, explotación y barrenación de piedra caliza", comentó.

"Este derecho si no lo pagas en cualquier momento te cierro. Este derecho lo que va a buscar es incentivar a las pedreras a que se salgan del área metropolitana. ¿Cómo? Si con los datos del INEGI y con tus mismos registros me demuestras que estás fuera de la zona metropolitana te lo exento. Pero si sigues dentro del área metropolitana aparte de que te cobro el derecho, que fiscal y legalmente es constitucional, ése derecho recordemos que a diferencia de un impuesto no tiene como fin recaudar, sino regular", dijo.

Expresó que el dinero que se genere se integraría al presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Sustentable para que tengan un departamento riguroso y eficaz y estén diaria y permanentemente encima de la pedreras.

El derecho sería anual, y se contempla que sea de entre mil 500 a dos mil cuotas, es decir entre 120 mil y 200 mil pesos por proceso o por extracción.

Mencionó que actualmente son 43 pedreras en el estado y menos de 30 agentes económicos los que serían afectados porque se encuentran en la zona metropolitana; sin embargo, se están salvado miles de vidas al año.