Poca respuesta a convocatoria de candidatos independientes

Toluca

A 40 días de haberse expedido la convocatoria para que los ciudadanos sin partido participen en la elección de gobernador, solo ha sido presentada una solicitud, pero todavía queda tiempo para que más aspirantes busquen la gubernatura por la vía independiente, indicó el presidente del IEEM, Pedro Zamudio.



El único con solicitud presentada es Marciano Javier Ramírez Trinidad, quien en 2011 también intentó participar en el proceso electoral sin éxito porque no estaba reconocida la figura. El año pasado fue candidato a presidente municipal de Nezahualcóyotl.



El cuestionado porcentaje de votos, aseveró el consejero electoral, es similar al de otras entidades, sin embargo, por tratarse de la más poblada del país la cifra en números absolutos es mayor al de cualquier otra, por el tamaño del padrón.



Señaló que el calendario continúa y seguirá abierto este plazo hasta el 9 de enero, después de esto resolverán qué peticiones son viables y abrirán el periodo de 60 días para la obtención de al menos 328 mil 749 firmas de apoyo, entre el 16 de enero y el 16 de marzo.



Por ley los participantes no pueden anunciarse en radio ni televisión y deben acatar las reglas de financiamiento, ingresos y entregar reportes de gastos sin rebasar el tope aprobado para esta etapa que es de 20.3 millones de pesos.

Entre los requisitos constitucionales establecidos es tener 30 años al menos, ser mexiquense con residencia efectiva no menor a tres años o vecino con residencia no menor a cinco años, no pertenecer al estado eclesiástico, a la milicia, no ser funcionario de ningún nivel, entre otros, donde se imposibilita a los candidatos, militantes o dirigentes de partidos políticos.



El plazo que está por vencerse es para la candidatura común. El 24 de diciembre harán guardia hasta las 12 de la noche para recibir algún escrito, aunque aclaró que ya trabajan con horario ampliado durante un proceso electoral.



"Cuando hay un vencimiento de plazo legal, hacemos una guardia específica y el 24 de diciembre hasta las 12 de la noche estarán los compañeros listos para recibir a los partidos políticos, que así lo decidan, y registren el Convenio de Candidatura Común" informó.



El siguiente a vencer, en enero, es publicar las convocatorias internas y hasta el momento solo el PRD lo ha hecho. Luego la posibilidad de coalición, el registro de plataformas electorales, candidatos y con ello el arranque de campaña los primeros días de abril.

KVS