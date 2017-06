Critican PRI y PAN a Canales por ampararse

Monterrey

El Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional criticaron al fiscal anticorrupción, Ernesto Canales Santos, por haberse pretendido amparar ante la denuncia en su contra por presunto fraude de 6 millones de dólares a Paula Cusi.

Arturo Salinas, coordinador de la bancada del PAN en el Congreso local, señaló que si no gana ni sus amparos menos ganará las denuncias que presenta en la Fiscalía Anticorrupción.

"Nombre, se le ha caído todo, no gana ni los de él, entonces pues sí está complicado, pues se le cayó la suspensión porque es como parte de su estrategia que se le caiga todo, pero ya se va hombre, ya que la PGR se dedique a completar su expediente, quizá que le vaya a hacer compañía a su socio en la Ciudad de México que está en el proceso penal.

"Nosotros nos abocaremos pronto a que haya un fiscal autónomo que realmente haga su chamba, aunque no le guste al gobernador", dijo.

La versión de Salinas surge luego que MILENIO Monterrey publicara una entrevista con el diputado local del PRI, Gabriel Tláloc, quien expresó que se le cayó la estrategia al funcionario estatal y ahora podría enfrentar una vinculación a proceso si se le comprueba el presunto fraude por 6 millones de dólares cometido a Paula Cusi, luego que se le negara la suspensión provisional de amparo.

El también presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública indicó que este recurso de amparo era una estrategia de Canales para postergar el procedimiento.

Al respecto, César Cavazos, dirigente estatal del PRI, comentó que la de Ernesto Canales se trata de una estrategia fallida y es grave tener a un fiscal Anticorrupción amparado –en caso de que le hubieran concedido ese beneficio-.

"Leí lo que declaró mi diputado Tláloc y me gustó, parece que se le cayó la estrategia a Canales y evidentemente se le cayó, es una estrategia fallida pero qué grave es tener a un fiscal Anticorrupción amparado, como que no es lógico, como que no se ve en cualquier parte del mundo que el que juzga tenga amparos porque lo están juzgando, eso creo que es grave.

"El que lo quita es el gobernador, creo que los diputados ya están trabajando también en una Ley Anticorrupción que se tiene que homologar con la Ley Federal y de ahí contempla una serie de cambios, no nada más de ese puesto de anticorrupción, de algunos otros que se tienen que adecuar a la Ley Federal", declaró.