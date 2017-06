Despreocupa a Ernesto Canales negativa de amparo

Monterrey

Ernesto Canales Santos, fiscal Anticorrupción, dijo no preocuparle la negativa del amparo definitivo por parte del Consejo de la Judicatura Federal, ya que, alegó, cuenta con uno provisional.

En entrevista, el funcionario estatal aclaró que solamente se le negó la suspensión definitiva y no el amparo provisional, por ello, insistió en estar protegido para enfrentar una acusación en su contra por presunto fraude de 6 millones de dólares, asunto que calificó como de su vida privada.

“Es un asunto particular, pero aclaro que no es que se haya negado el amparo, se negó la suspensión, no el amparo, yo continúo con un amparo provisional.

“Los amparos no tienen vencimiento aunque sea de manera provisional”, dijo.

¿Le preocupa el que pueda ser consignado?, se le cuestionó.

“Desde luego, todos los procedimientos tienen esa posibilidad, pero en este caso, es un asunto de más de 6 años que nunca han podido cuajar con pruebas de manera que esta situación de amparo no tiene nada que ver con el trámite de fondo del mismo”, contestó.

¿Teme a ser aprehendido?, se le insistió.

“No es esa la consecuencia, no es contra una orden de aprehensión”, respondió.

Canales se mantuvo al margen respecto a emitir una opinión sobre la negativa de la suspensión a su persona y los diversos amparos que han dado al ex mandatario Rodrigo Medina a nivel federal.

Este miércoles Milenio Monterrey dio a conocer que el Poder Judicial de la Federación negó un amparo definitivo a Ernesto Canales Santos, fiscal Anticorrupción de Nuevo León, para blindarse del presunto fraude por 6 millones de dólares cometido a Paula Cusi.

Fue en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del Consejo de la Judicatura Federal donde se publicó este lunes un acuerdo con el expediente número 487/2017, asignado al amparo provisional que solicitó Canales, mismo que le fue negado de manera definitiva.

"No voy a renunciar"

Ernesto Canales Santos rechazó este miércoles que vaya a renunciar como subprocurador Anticorrupción del Gobierno del Estado.

En entrevista tras participar a una conferencia en la Facultad de Derecho de la UANL, el fiscal habló brevemente del amparo que perdió -sin que lo mencionara- en el caso del presunto fraude por 6 millones de dólares contra Paula Cusi.

"Por supuesto que no voy a renunciar", dijo contundente.

¿Es cierto que se perdiera el amparo?

"No es que se perdiera el amparo, primero es un acto, -qué bueno que lo toca-, privado, no tiene nada que ver con el tema del que estamos hablando".

¿Usted va a seguir en el cargo?

"Así es", insistió Canales Santos.

El subprocurador Anticorrupción estatal fue abordado luego de su participación en una conferencia para hablar sobre las reformas que deberán sufrir los órganos jurisdiccionales con el Sistema Nacional Anticorrupción en este plantel de la UANL.