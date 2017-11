Pedirá Bronco al INE autorización para pedir firmas en papel

Monterrey

Al asegurar que en muchas zonas rurales del país hay dificultades para conectarse al internet, el gobernador del estado, Jaime Rodríguez, aspirante a la candidatura presidencial, anunció que pedirá al Instituto Nacional Electoral (INE) autorización para solicitar firmas de apoyo de ciudadanos en papel y no en la aplicación oficial.

Expresó que además solicitarán que la aplicación electrónica vigente sea abierta totalmente para que la gente pueda acceder por sí sola y de manera voluntaria a firmar.

Aclaró que a la fecha no ha encontrado rechazo de la ciudadanía para la firma y que en Nuevo León van bien, sin embargo aclaró que con la condición actual de la aplicación, no podrá mantener la expectativa de lograr el doble de las firmas requeridas, pero que si se cambia hasta lo triplicarían.

En cuanto a la firma en papel, dijo que la petición es con base a que a la aspirante presidencial, María de Jesús Patricio Martínez, vocera del Consejo Indígena de Gobierno, lo solicitó y el INE accedió.

“Lo vamos a solicitar nosotros también (las firmas en papel) sí por ejemplo, el sur del estado no tiene conectividad, vamos a pedir que se integren dentro de la posibilidad y ahí donde se le dio a Marichuy podemos entrar nosotros también, hay mucha gente que puede firmarnos a nosotros en esa zona y también en las zonas del país, Chihuahua, Durango, todos los que tienen zonas rurales que no hay conectividad, vamos a solicitarlas que el INE nos dé permiso de sacarlas en papel”, comentó.

Dijo que el equipo de abogados que tiene para este fin, acudió a la sede del Instituto Nacional Electoral en la Ciudad de México para hacer las solicitudes respectivas.

Comentó que él mismo solicitó una reunión con el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, para plantearle la problemática.

“Lo que estamos haciendo es ver la posibilidad de que el INE cambie la aplicación, es una aplicación que está dando muchos problemas, yo tengo la posibilidad de sentarme con el presidente del INE que lo veré en el transcurso de la semana que entra, estoy esperando que me dé la cita.

“Estamos batallando demasiado, yo creí que iba a ser algo que sería mucho más fácil y la verdad es que me equivoqué, la aplicación es muy complicada, muy tardada, además hay zonas que no hay la posibilidad de conectividad y eso hace que la gente se desespere y el que quiere ayudarte no puedes tenerlo 20 minutos esperando que la aplicación funcione, entonces vamos a buscar alternativas, (pediremos) que la aplicación sea abierta totalmente, que la gente pueda acceder a la aplicación de manera más simple, sin la necesidad del correo electrónico, te obligan a tener un correo de Gmail y la gente a veces no quiere tener un correo”, dijo.

Expresó que eso puede implicar que de esa forma el colaborador no desee ayudar o que a quien le pedirán la firma tenga el problema del tiempo.

Agregó que además el ir casa por casa es complicado ya que la gente continuamente no está en el domicilio.