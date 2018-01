Detienen a ex alcalde de Tlapa, Guerrero, por homicidio

Chilpancingo

El ex alcalde de Tlapa, Willy Reyes Ramos, fue detenido por elementos de la Policía de Investigación Ministerial como presunto autor intelectual de Moisés Villanueva de la Luz, mejor conocido como “diputado 500”.

TE RECOMENDAMOS: Hay orden de aprehensión contra Willy Reyes desde noviembre

El Grupo de Coordinación Guerrero informó que este jueves se cumplimentó la orden de aprehensión girada contra Reyes Ramos por el delito de homicidio calificado contra el ex diputado federal priista y su chofer Erick Estrada Vázquez.

El doble asesinato ocurrió el 4 septiembre de 2011 en la carretera federal Tlapa-Puebla, cuando Reyes Ramos era presidente municipal.

La investigación por el crimen fue iniciada por el ex procurador Alberto López Rosas, quien con base al testimonio de cuatro personas detenidas, entre ellas un ex mando de la policía de Tlapa, un ex policía ministerial y dos sicarios, solicitó la orden de captura y promovió un juicio de procedencia en el Congreso local.

El juicio fue presentado por el entonces ex subprocurador de Procedimientos Penales, César de los Santos Mendoza y la Comisión Instructora del Poder Legislativo que en ese tiempo estuvo presidida por Marco Antonio Leyva Mena, actualmente presidente municipal con licencia de Chilpancingo.

Durante el juicio de procedencia, la defensa de Willy Reyes estuvo a cargo del abogado Xavier Olea Peláez, actual titular de la Fiscalía General del Estado.





VJCM