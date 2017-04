Italia decidirá si Yarrington es extraditado a México o a EU

Ciudad de México

El gobierno de Italia determinará si el ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, es entregado a México o a Estados Unidos, ya que ambas naciones lo requieren por diversos delitos, informó el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, Alberto Elías Beltrán, quien dejó claro que el ex priista no será repatriado.

En conferencia de prensa explicó que al ser dos países los que lo reclaman se deberá presentar una solicitud de detención provisional con fines de extradición, misma que deberá evaluar Italia a seis puntos, entre ellos, qué nación lo reclamó primero o dónde enfrenta las penas más severas principalmente.

Aunque el funcionario no lo quiso señalar, de acuerdo a su exposición, todo apunta a que Estados Unidos podría tener primero a Yarrington ya que las acusaciones más graves las formuló esa nación y podría alcanzar dos cadenas perpetuas por sus presuntos nexos con el Cártel del Golfo y su entonces brazo armado Los Zetas, y por presuntos delitos financieros.

Aseguró que los seis elementos tienen el mismo peso, pues aunque a lo mejor tiene más valor la condena, las autoridades italianas los deberán evaluar en conjunto.

Elías Beltrán comentó que México aportó información al gobierno de Italia sobre la presencia del ex gobernador, aunque Estados Unidos también brindó datos muy “valiosos” de que Yarrington se encontraba en Florencia.

“México no participó de manera física en la detención, participó derivado de la información a través de labores de inteligencia coordinadas por la Agencia de Investigación Criminal es que se da información a autoridades italianas para su localización en Italia”, mencionó.

El subprocurador dijo que hasta la fecha Estados Unidos no ha solicitado a México la extradición de Tomás Yarrington ni de su ex sucesor en el cargo, Eugenio Hernández Flores, quien al igual que el primero es acusado en Texas de haber recibido dinero del Cártel del Golfo y Los Zetas; tampoco los norteamericanos han solicitado la captura de Fernando Cano, supuesto operador de Yarrington, quien fue detenido y luego liberado.

Los elementos que analizará Italia para decidir a qué país entrega a Yarrington son:

1. La gravedad de los diferentes delitos: la solicitud de México es de 20 años de prisión y la de Estados Unidos es de dos cadenas perpetuas más 90 años de cárcel.

2. Si las solicitudes de extradición fueron presentadas con base a un tratado internacional: tanto México como Estados Unidos tienen tratados de extradición con Italia.

3. Tiempo y lugar en el que se cometieron los delitos: en México es acusado de delitos contra la salud, cometidos en Tamaulipas de 1998 a 2005; en Estados Unidos es requerido por importación y distribución de drogas, lavado de dinero, fraude al erario y estructuración de operaciones de dinero, de 1998 a 2013 en Texas y Tamaulipas.

4. Nacionalidad y el lugar de residencia del reclamado: el ex gobernador solo tiene nacionalidad mexicana y como lugar de residencia México.

5. Fechas en que se presentaron las solicitudes de las fichas rojas: México subió la notificación roja el 17 de diciembre de 2012, mientras que Estados Unidos lo hizo el 1 de marzo de 2016.

6. Posibilidad de extradición posterior a un tercer estado: ambos países (México y Estados Unidos) tienen la posibilidad de una extradición posterior, con base al tratado bilateral que se ha celebrado entre ambos países.

El funcionario de la PGR explicó que aunque Yarrington usó documentos falsos no podría ser deportado, ya que existen dos fichas rojas.

“En ese supuesto de la deportación tendría que ser el beneficiado México. No es posible la deportación porque tiene dos fichas rojas”.

Agregó que el ex gobernador de Tamaulipas no ingresó a Italia a través de Estados Unidos, sino por Europa.



