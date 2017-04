Conformar Policía de Tamaulipas, tardará

Tampico

El gobernador no contratará a cientos de policías y no comprará cientos de patrullas en el corto plazo porque el reforzamiento de la seguridad será a futuro, aseguró el Delegado de Policía Estatal.



Alejandro Beaven Magaña, delegado de la Policía, insistió en que no puede evitar los robos, pero que el gobernador está trabajando en un plan a futuro para fortalecer las instituciones.

TE RECOMENDAMOS: Tamaulipas tendrá una nueva estrategia de seguridad



Dijo que en este momento el Estado contrató a una empresa privada para que hiciera el reclutamiento de los policías y se pueda contar con más efectivos en el Estado.

TE RECOMENDAMOS:Ciudadanos tendrán que apoyarnos contra inseguridad: Magda

Lo anterior luego de haber sido cuestionado ante la incidencia de robos en la feria, primer cuadro de la ciudad de Tampico y algunos puntos de la zona sur del Estado.

ELGH