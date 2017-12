Presentan queja en CEDH, contra autoridades omisas en el caso Alexandra

Guadalajara

Familiares de Alexandra Castellanos, presentaron este miércoles una queja en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, en contra de varias autoridades pues señalan, han habido diversas omisiones en el caso.



“Estaremos requiriendo formalmente por informe a las autoridades señaladas por actos de omisión que llevaron a desenlace que ya todos conocemos”, detalló el primer visitador, Eduardo Sosa

La autoridad señalada en primera instancia es la Fiscalía General del Estado de Jalisco, pero también se analiza la posibilidad de integrar a la policía de Tlajomulco de Zúñiga por las omisiones en sus funciones para brindar seguridad a la víctima.

“Lamentamos la muerte de Alexandra, es una muerte que nos hiere, que nos lastima, que nos deja sacudidos porque estas noticias no deberían de estar dándose a la luz pública, no porque se debieran de callar si no porque no debieran de ocurrir tiene que ser un grito que reclame justicia y acciones contundentes”, agregó Eduardo Sosa.

Alexandra Castellanos, fue asesinada la mañana del 24 de diciembre mientras conducía en Tlajomulco, el principal sospechoso del crimen es su ex pareja sentimental quien sigue prófugo.

