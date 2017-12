Fiscalía General guarda sigilo en homicidio de Alexandra Castellanos

Guadalajara

La Fiscalía General del Estado de Jalisco (FGE) guarda sigilo en el caso de Alexandra Castellanos, quien fue asesinada el pasado 24 de diciembre en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. A solicitud de entrevista, la dependencia respondió que no dará declaraciones sobre el particular, hasta que no haya avances en la indagatoria y cuidando de no entorpecer la integración de la carpeta de investigación.

Este miércoles la FGE emitió un comunicado de prensa donde asegura que “continúa realizando las investigaciones para el esclarecimiento del móvil del homicidio de la mujer que fue encontrada en el interior de un vehículo, esto en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga”.

Y reitera: “La Fiscalía General del Estado mantiene varias líneas de investigación para dar con el presunto responsable de la agresión por lo que el Ministerio Publico está en la etapa de la integración de la carpeta de investigación”.

Tras el homicidio el reclamo no se dejó esperar, conocidos, activistas y usuarios de las redes en general compartieron reproches a las autoridades por no haber garantizado la integridad física de Alexandra Castellanos.

“Nos parece gravísimo el caso de Alexa, esta denuncia que hizo ella pública, que hizo ante las autoridades. Nos parece gravísimo que a pesar de tener una orden de protección, estuvo unas horas desaparecida y posteriormente asesinada. Las autoridades, otra vez, fueron rebasadas. No realizaron su trabajo como debía de haber sido, no se le hizo un análisis de riesgo a Alexa”, resaltó Alejandra Cartagena López, coordinadora nacional de Cladem AC, una de las más férreas defensoras de derechos de las mujeres en México.

La coordinadora de Cladem recordó que hay dos procesos de alerta en Jalisco relativas a la violencia de género, con estudios y recomendaciones a las autoridades que éstas simplemente ignoran.

“No es solo emitir la orden de protección. ¿Qué hago con esa orden? Fallaron. Y no solo la Fiscalía, sino las autoridades municipales que no dieron seguimiento… y la prueba es que ella fue asesinada”, enfatizó.

Cartagena López hizo un llamado para que no quede impune el asesinato de Alexandra, ni ninguno de los 109 feminicidios acontecidos en Jalisco este 2017.

Alexandra Castellanos denunció ser amenazada por quien fuera su pareja sentimental, un político influyente aspirante a la presidencia municipal de Zapopan.

“Esto es muy indignante y muy bajo!!! 😡 ayer por la noche recibí directamente el impacto de una bala directamente a mi habitación… Las autoridades llegaron a mi casa y se levantó la parte correspondiente. Aun así no dejo de vivir amenazada por una persona la que le regalé 15 años de mi vida y no deja de estar amenazando con hackeos a mi cuenta e inventando situaciones que hasta a mí misma me dan asco”, posteó el 28 de noviembre.

De acuerdo con la FGE, la mañana del 24 de diciembre la víctima conducía un auto FIAT color gris cuando, en los cruces de las calles Valle Flor de Tulipanes y Flor de Azucena, en la colonia Jardines del Zapote municipio de Tlajomulco de Zúñiga, fue agredida a balazos.

No es un caso único. Apenas el viernes pasado, la diputada federal priista Laura Plascencia denunció (milenio.com/jalisco, diciembre 23 de 2017) fallas en la aplicación de las órdenes de protección para velar por la integridad de las mujeres víctimas de violencia.

“Por favor ayúdeme a compartir... Temo por mi vida y por la vida de mis hijos y solo una persona es culpable de eso y la hago responsable si algo peor llega a pasar. BASTA!”. Tal fue el clamor desoído de Alexandra.

LOS HECHOS

La noche del pasado 27 de noviembre alguien disparó directo a la habitación de Alexandra. Ella estaba en casa con sus hijos. Presentó denuncia oficial y pidió ayuda en redes sociales el día 28.

El 5 de diciembre emiten medidas de protección a su favor.

El 23 de diciembre volvió a denunciar acoso.

La mañana del 24 de diciembre, de acuerdo con la FGE, la víctima conducía un auto FIAT color gris en los cruces de las calles Valle Flor de Tulipanes y Flor de Azucena, en la colonia Jardines del Zapote municipio de Tlajomulco de Zúñiga, cuando fue agredida a balazos.

Hasta el 26 de diciembre la Fiscalía General posteó un par de mensajes en su cuenta oficial de Twitter sobre el caso.

En el primero señaló que la FGE “realiza las indagatorias correspondientes para esclarecer el homicidio de Alexandra Castellanos”, y que desde el 5 de diciembre ella contaba con medidas de protección por parte del Centro de Justicia para las Mujeres (órgano coordinado por la misma Fiscalía).

En el segundo tweet mencionó que la Fiscalía de Derechos Humanos “ya está en contacto con las víctimas secundarias para brindarles la atención psicológica necesaria”.

GPE