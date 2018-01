No soy un mal policía: agente que detuvo a Marco Antonio

Estado de México

Uno de los dos policías implicados en la detención de Marco Antonio Sánchez Flores afirmó que no es un mal elemento, que teme perder su trabajo y por la seguridad de su familia.

"Yo no soy un mal policía (...) me han reconocido por medio de premios, al mérito policial. Yo he tenido una carrera muy bien. Temo que pierda mi trabajo (...) yo también tengo un joven y también yo me pongo en la postura de su mamá y de su papá y también temo por la seguridad de mi familia", dijo el policía a quien se le entrecorta la voz.

A través de un video grabado antes de que apareciera Marco Antonio, dijo que colaboran con las autoridades, ya que no tienen nada que esconder.

"Yo sé que todo es transparente, no hay otra cosa, por eso estamos aquí, colaborando con todas las autoridades", dijo el oficial vestido de civil junto a uno de sus compañeros, quien también participó en la detención del joven.

La policía informó que los agentes que participaron en la detención fueron identificados como Ubel Mora Gallardo, Ricardo Trejo Juárez, Ricardo de la Rosa Guzmán y Martín Jesús González Martínez.

El 23 de enero, el joven de 17 años tomaba fotografías a un mural en las inmediaciones del Metrobús Rosario cuando cuatro policías capitalinos lo acusaron del robo de un celular y lo detuvieron. Según las autoridades, Marco Antonio fue liberado al no tener una denuncia en su contra.

Cámaras de seguridad captaron al joven en un puente de la avenida Mario Colín, donde ponía en riesgo su vida, por lo que decidieron trasladarlo al juzgado calificador de Tlalnepantla. Después fue dejado en libertad, porque no había cometido falta administrativa alguna.

Marco Antonio fue localizado en el Fraccionamiento Álamos, en el municipio Melchor Ocampo, Estado de México. Lucía desaliñado, con golpes en la cara y vestía pantalón de mezclilla y un suéter azul.





