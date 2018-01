Marco Antonio declarará tras dictamen psicológico: PGJ

Ciudad de México

Marco Antonio Sánchez Flores, el joven que fue reportado como desaparecido tras haber sido detenido por policías de la Ciudad de México y que fue localizado anoche, presenta lesiones que tardarán en sanar más de 15 días y menos de 60 por lo que habrá que esperar para que rinda su declaración, dijo Edmundo Garrido, procurador general de Justicia capitalino.

"Tenemos certificación médica por parte del Estado de México que nos dice que presenta lesiones que tardan en sanar más de 15 y menos de 60 días, que no ponen en riesgo la vida, que no ameritan hospitalización y que no dejan cicatriz.

"Estamos esperando que nos den el dictamen en psicología para que esté en condiciones de rendir su declaración", dijo el funcionario capitalino en entrevista con Samuel Cuervo para MILENIO Televisión.

Tras reunirse con sus padres, durante la madrugada de hoy, Marco Antonio salió hacia el hospital psiquiátrico Juan N. Navarro, acompañado por personal de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.



Dijo que la declaración de Marco Antonio será fundamental para deslindar responsabilidades y saber qué sucedió.

El procurador informó que ya se revisan las cámaras de seguridad de la estación del Metrobús El Rosario, así como las comunicaciones de radio que debieron tener los cuatro policías capitalinos que lo detuvieron, con su mando.

Sobre los policías que participaron en la detención del estudiante de la Prepa 8 de la UNAM, informó que se encuentran "a disposición del mando para comparecer las veces que sea necesario".









