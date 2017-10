Autoridad dio por muerto a reo; familia dice que está vivo

Cadereyta

El padre de un reo del penal de Cadereyta se llevó una sorpresa al descubrir que su hijo se encuentra vivo pese a que el Estado lo mencionó en la lista de los fallecidos por los disturbios del pasado martes.

Se trata de Lázaro Salvador Macías Reyna, quien incluso decían que era de fuero común.

Familiares del interno acudieron al Servicio Médico Forense para reclamar el cuerpo pero no lo encontraron en las fotos que les mostraron, por lo que las autoridades indicaron que sería uno de los calcinados.

Blanca Nelly Medina, cuñada de Lázaro, y quien también tiene a su esposo en el penal de Cadereyta, tuvo la oportunidad de entrar esta mañana al centro penitenciario para visitar a su cónyuge, y fue entonces cuando vio a su cuñado vivo y golpeado.

"Yo aquí he estado desde el martes. Ahorita nos dieron la oportunidad de entrar a ver a mi esposo y mi sorpresa fue que estaba esperando a que subiera mi esposo para verlo y dicen el número de interno de mi cuñado y me arrimo con el celador y le digo: ¿por qué si ya falleció? y me dicen que no, que él está vivo.

"Me llevan a un área que le llaman La Herradura y ahí está él (Lázaro), está muy golpeado, está exageradamente golpeado. Él le pidió al celador que nos buscara para que nos dijera que está vivo", indicó la mujer.

Por su parte, el padre de Lázaro, indicó que en el Servicio Médico Forense les dieron una cita para revisar el caso hoy.

"En el Forense nos enseñaron varias fotografías en la computadora y no lo pude identificar porque en realidad no era él, me enseñan un cuerpo calcinado que posiblemente era él, pero no (...) nos mandaron las pruebas de ADN y nos dieron cita para el día de hoy para checarlo. Llegué ahorita aquí (penal de Cadereyta) y me dice mi nuera que está vivo.

Al momento las autoridades no han dado información sobre este caso.

Con información de Yadith Valdez

