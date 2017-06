Agentes no tienen miedo de ir a Veracruz, dice comisionado de PF

Ciudad de México

El comisionado de la Policía Federal, Manelich Castilla, aseguró que los agentes no tienen miedo de trabajar en Veracruz para combatir la violencia, sino que hay un interés desmedido para ir a ese estado.

"Hay un interés desmedido de la Policía Federal, de gente que quiere ir a trabajar a Veracruz", dijo Castilla en entrevista con Sergio Gómez para Milenio Televisión.

Agregó que la Policía Federal no considera a ningún estado como foco rojo para ir a trabajar, aunque reconoció que hay entidades que necesitan atención prioritaria en materia de seguridad, entre ellas Veracruz.

El 24 de mayo, un comando asesinó a Juan Camilo Castagné, coordinador de la Policía Federal en Veracruz, y a dos agentes más, mientras comían en un restaurante en la comunidad de Cardel. En un operativo,cinco días después del homicidio, la Policía detuvo en Puebla a 10 personas presuntamente involucradas en el asesinato de Castgané.

"Podemos afirmar categóricamente que algunos de ellos están plenamente identificados y que, seguramente, algunas de estas personas tendrán muy pronto que estar en una prisión", dijo Castilla en entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula.

Aseguró que el asesinato de Castagné no afecto a la moral de la corporación, pues "pocas veces había notado este interés de los elementos de no descansar, de doblar turnos, de no caer en el fácil recurso de 'estamos dolidos y tristes', sino que se pusieron a trabajar con gran intensidad" para dar con los responsables.

Agregó que el mejor homenaje que se les puede hacer a los oficiales caídos "es trabajar para hacerles justicia, no venganza".





