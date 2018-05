¿Qué hice?, pregunta Javier Duarte en audiencia

Ciudad de México

La Fiscalía General de Veracruz presentó 80 datos de prueba contra el ex gobernador Javier Duarte, a quien acusó de un presunto desvío por 220 millones de pesos, y de no realizar la entrega recepción de la administración estatal así como de utilizar su influencia política para usar un helicóptero oficial para presuntamente escapar de la entidad.

“¿Qué hice? Quiero que me aclaren y me precisen las conductas delictivas que me imputan. Quiero que aclaren mi participación en estos hechos”, manifestó Javier Duarte a los agentes del Ministerio Público de la Ciudad de México que sirvieron de intermediarios para formular las acusaciones presentadas por la fiscalía veracruzana.

En las salas de audiencia del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, en el Reclusorio Preventivo Norte, Júpiter López, juez de control, pidió a la defensa del ex gobernador, explicarle a su cliente que las dudas y aclaraciones representan temas de fondo y que esto se abordará en otras audiencias.

Javier Duarte solicitó la duplicidad del término constitucional para definir su situación jurídica; Júpiter López programó la audiencia de vinculación a proceso para el próximo 20 de mayo.

Ricardo Sánchez Reyes Retana, abogado de Duarte y quien llevó la defensa del general Tomás Ángeles Dauahare, dijo que las acusaciones de la fiscalía le parecen “endebles”; asimismo, puntualizó que no adelantará la estrategia que presentarán el próximo domingo para tratar de revertir las acusaciones contra su cliente.

La audiencia inició alrededor de las 14:30 horas como parte del seguimiento al proceso penal 38/2017, iniciado por los supuestos delitos de incumplimiento del deber legal y tráfico de influencias, y del proceso penal 56/2017, por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, peculado, tráfico de influencias y coalición.

Al ex gobernador se le imputa haber emitido en 2014 una orden de transferencia de 220 millones de pesos que serían destinados a la comisión del Agua de Veracruz, sin importar que eran recursos etiquetados para fines distintos.

También se le señala de usar una aeronave propiedad de administración estatal, para un asunto particular el 14 de octubre de 2016, cuando ya no estaba en funciones como mandatario del estado y tras lo cual supuestamente huyó.





jamj