Duarte demanda a Anaya y a Yunes por daño moral

Ciudad de México

Javier Duarte de Ochoa demandó este lunes al candidato del PAN a la Presidencia, Ricardo Anaya, por daño moral, tras asegurar que durante su gestión como gobernador de Veracruz se administraron quimioterapias falsas a niños veracruzanos.

Por estos mismos sucesos, Miguel Ángel Yunes, actual mandatario de Veracruz, también fue demandado.

A través de un comunicado firmado por Omer Salom García, uno de los abogados de Javier Duarte, se menciona que las falsas aseveraciones emanaron "de la imaginación" de Miguel Ángel Yunes.

"...quien (Yunes), valiéndose de su posición como gobernador del estado, engañó descaradamente a la sociedad mexicana con esta notica falsa, que ocasionó que alguno que otro ingenuo cayera en el engaño, o bien que se aprovechara la ocasión para utilizar este falso rumor con propósitos partidistas, como lo fue algún legislador local de Nuevo León y el propio candidato presidencial Ricardo Anaya", (sic).

La demanda por daño moral fue interpuesta ante las instancias judiciales correspondientes.

El defensor de Duarte mencionó que el 1 de febrero de 2017, en conferencia de prensa, funcionarios de la Secretaría de Salud del gobierno federal y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), informaron a la opinión pública que no hay indicio alguno de que se hubieren aplicado quimioterapias falsas a pacientes en Veracruz.

Y reprodujo lo que manifestaron las autoridades federales:

"En 2010 se detectó una ampolleta de Avastin adulterada que no se aplicó a ningún paciente, ha sido la única ubicada"; lo anterior fue informado la Secretaría de Salud Federal al agregar que se revisaron 151 expedientes de pacientes a los que se les suministró el mismo medicamento y que, tampoco se detectó falsificación alguna.

Salom García detalló que la máxima autoridad en materia de salud del país, José Narro Robles, secretario de Salud del gobierno federal, también declaró: "No existe ningún fallecido por tratamientos falsos de cáncer en el estado de Veracruz".

El litigante afirmó que después de una minuciosa investigación por parte de las autoridades federales en materia de salud se corroboró que no existe indicio alguno que durante el gobierno de Javier Duarte en Veracruz se hayan aplicado medicamentos alterados a niños con cáncer.

"Nosotros no tenemos evidencia de algún fallecimiento a causa de esto. Nosotros estamos recabando la información de los expedientes clínicos y médicos y no nos consta, no tenemos evidencia de ningún otro sentido que sea el que estoy comentando", declaró en su momento el ex rector de la UNAM.





VJCM