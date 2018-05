"Odio vivir en México": Ferriz de Con tras sufrir asalto

Ciudad de México

El periodista Pedro Ferriz de Con denunció en Facebook que sufrió un asalto a mano armada mientras viajaba en auto hacia Puebla, en compañía de su esposa y dos de sus nietas.

"Veníamos, venimos hacia Puebla, vamos en la calzada Ignacio Zaragoza, acaba de asaltarme un tipo con una escuadra; vengo con mi querida esposa y con dos de mis nietas", narró el comunicador en un video publicado en la red social.

Ferriz de Con detalló que el asaltante lo despojó de su reloj; también recordó que no es la primera vez que lo asaltan y expresó su descontento con la inseguridad que se vive en el país.

"Me duele México, me duele profundamente este país", dijo el periodista. "Odio vivir en México, odio vivir en un país donde mi familia puede sufrir de su integridad, odio vivir en un país donde no se toman las medidas colectivas, donde no hay respeto, donde esperas pasar un fin de semana agradable, con tu familia, visitando la gran cultura que somos y que tenemos, y que salga un pelado con una escuadra dispuesto a dispararte en la cabeza con tal de quedarse con un reloj".

El ex aspirante independiente a la Presidencia también envió un mensaje a las autoridades, quienes dijo que le dan asco. "Ya no sé ni quién sea el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, pero lo que está pasando aquí, y lo que está pasando en el país con el estúpido del Presidente y con su estúpida estrategia de seguridad, este país ya no es confiable, no lo recomiendo, y es el mío", dijo.

Consideró que el futuro del país no es prometedor. "Dejo esta nota porque estoy viendo lo que viene para México y no me gusta, habrá mucho dolor, pero creo que seguimos en la indolencia", señaló.



La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México se contactó con el comunicador a través de Twitter, con la finalidad de darle seguimiento al asalto del que fue víctima.

Buenas tardes, lo hemos contactado vía mensaje directo para brindarle atención. Estamos para apoyarle — Procuraduría CDMX (@PGJDF_CDMX) 11 de mayo de 2018







