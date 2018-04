CNDH pide poner un "hasta aquí" a violencia política

Ciudad de México

Luego del asesinato del alcalde con licencia del municipio de Jilotlán de los Dolores, Jalisco, Juan Carlos Andrade Magaña, el ombudsman Luis Raúl González Pérez exigió a las autoridades poner un hasta aquí a la violencia política y una forma de hacerlo es erradicar la impunidad.

"Condenar estos hechos de violencia, ya lo habíamos señalado en otra ocasión de que esta violencia política, que llega a los límites de privar de la vida a aspirantes a puestos de elección, puede, debe de condenarse, por todos, por la sociedad. Las autoridades tienen que mandar señales muy claras de que se debe poner un hasta aquí, y el mejor mensaje que se puede mandar es que haya responsables, procesados y sentenciados", dijo.

Tras participar en la inauguración del taller "Retos y Oportunidades para la Prevención de la Tortura en México", el presidente de la CNDH dijo que "el flagelo es la impunidad, y lo que no se puede hacer es la tentación de que para llegar a conseguir los fines de justicia se incurra también en conductas ilícitas".

Dijo que tiene que haber protocolos de seguridad para quién es objeto de intimidación, de hostigamiento y amenazas, ya que "no puede uno cerrar los ojos ante realidades".

Explicó que las autoridades no dan señales claras de erradicar la impunidad cuando no hay un nuevo modelo de justicia y no hay procurador ni fiscal anticorrupción.

"El modelo de procuración de justicia, yo lo he dicho, está agotado, y por eso se propuso crear fiscalías autónomas, y no solamente es en la general, y lo he reiterado, ahorita hay 12 o 13 fiscalías autónomas en las entidades federativas, pero nada más cambiaron de nombre, no de modelo", dijo.

Afirmó que el que no dar justicia se violan los derechos humanos de las víctimas, de sus familiares y de la sociedad en general, "que vio truncada una posibilidad política, sobre la que podía votar".





