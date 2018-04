Segob advirtió a equipo de Meade sobre boicot de CNTE

Ciudad de México

La Secretaría de Gobernación (Segob) advirtió un día antes al equipo de campaña de José Antonio Meade, candidato presidencial de Todos Por México, que la disidencia magisterial planeaba un boicot a su mitin en Puerto Escondido, Oaxaca.

"Desde el día anterior, el viernes, la Secretaría de Gobernación tuvo conocimiento de que había un manifiesto por escrito, hecho público por parte de una sección de la llamada Coordinadora, en Oaxaca, donde de manera ríspida le decía a un candidato a la Presidencia que no era bienvenido en su territorio y en su tierra, y que impedirían o tratarían de boicotear un acto de ese candidato", dijo Alfonso Navarrete Prida en conferencia de prensa.

El secretario de Gobernación aseguró que haber advertido lo que planeaban integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) evitó que la situación pasara a mayores; sin embargo, criticó los actos violentos.

"El dato que tenemos de inmediato lo hicimos del conocimiento de las autoridades, que también lo conocían, del estado de Oaxaca, y desde luego de quienes nos han solicitado con diálogo tener conocimiento de este tipo de acontecimientos, de la campaña a la Presidencia de la República de ese partido", dijo.

"Y sí se tomaron acciones que hicieron que, afortunadamente, un intento violento no pudiera llegar a más y no se tuviera que lamentar hechos de mayor envergadura y que quedara en eso, en una buena advertencia. Desde luego, las actas tienen que seguirse, en una buena advertencia clara de que no es con la violencia y menos con el intento de violencia física como se pueden dirimir los proyectos y las propuestas en una campaña electoral", agregó.

Navarrete Prida habló sobre el enfrentamiento entre integrantes de la CNTE y simpatizantes de Meade, tras inaugurar el encuentro de la Cámara Regional de Comercio de San Diego, que se celebra en la Ciudad de México.

El titular de la Segob se pronunció por evitar que este tipo de hechos violentos se repitan en lo que resta de la campaña electoral.

"La violencia verbal se traduce y genera un ambiente para traducirse posiblemente en violencia expresa. Que el tono debe de ser de propuestas en una sana campaña electoral, que los jóvenes y los votantes por primera vez tengan claridad de qué propone cada quién y a dónde va a ir su futuro y su historia de vida, y que todos debemos hacer un esfuerzo por hacer que la civilidad en proceso electoral dinámico sea lo que prevalezca", conminó.

Además, Navarrete Prida se comprometió a que esta misma semana proporcionará un corte de caja del estatus jurídico de la violencia política en el país, en el que se señale la situación de cada caso de homicidio o agresiones, cuántos hay, a qué autoridad le compete su atención y cuántos detenidos hay.