Dictan prisión preventiva a dueño de edificio colapsado

Ciudad de México

El juez de control José Garduño Venegas dictó prisión preventiva contra Jaime Smith Ríos como probable responsable de los delitos de homicidio doloso y corresponsabilidad de Directores Responsables de Obra, por el colapso de un edificio en la colonia Portales, tras el sismo del 19 de septiembre.

Durante la audiencia inicial se estableció que por motivos de salud el detenido será internado en la torre médica de Tepepan para garantizar su derecho a la salud, en tanto se le define su situación jurídica el próximo domingo.

La defensa solicitó la duplicidad del término constitucional de 72 horas, tiempo en el que ofrecerán pruebas, principalmente donde se establece que Smith Ríos únicamente tenía bajo su responsabilidad la adecuación de las instalaciones eléctricas, de gas e hidráulica.

Bajo este argumento y al ampliar su declaración, el hombre de 60 años advirtió que no es responsable de las estructura: "yo nunca he hecho un edificio".

La Procuraduría capitalina había indicado por la mañana que la memoria de cálculo del inmueble no corresponde con los cálculos estructurales; la cimentación no corresponde a lo asentado en el estudio de mecánica de suelos, tampoco cuenta con aceros y dimensiones para soportar la edificación y no tenía la constancia de seguridad estructural.