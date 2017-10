Detienen por homicidio a dueño de edificio colapsado en CdMx tras sismo

Ciudad de México

La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ) informó que fue detenido uno de los propietarios del edificio ubicado en Zapata 56, delegación Benito Juárez, que colapsó durante el sismo del martes 19 de septiembre.

En conferencia de prensa, el procurador capitalino, Edmundo Garrido, dijo que el detenido fungía como DRO del edificio con cinco años de antigüedad, por lo que es acusado de homicidio culposo eventual y delito ambiental de responsabilidad del Director Responsable de Obra.

“Ayer en el Estado de México se cumplimentó la primera orden de aprehensión relacionada con este inmueble, de un individuo del sexo masculino de 58 años que ya se encuentra a disposición en el Reclusorio Sur”, dijo.

Agregó que por el mismo edificio hay dos órdenes de aprehensión más por cumplimentar.

El procurador detalló que el peritaje forense realizado por la PGJ, la memoria de cálculo del inmueble no corresponde con los cálculos estructurales; la cimentación no corresponde a lo asentado en el estudio de mecánica de suelos, tampoco cuenta con aceros y dimensiones para soportar la edificación y no tenía la constancia de seguridad estructural.

Sin especificar el número, comentó que ya están en proceso las investigaciones en otros inmuebles que se encuentran en las mismas condiciones y que los peritajes se realizan tomando en cuenta si las edificaciones son anteriores o posteriores a 1985.

FLC