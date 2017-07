Capturan cocodrilo de 300 kilos en colonia de Tampico

Tampico

La captura del cocodrilo número 19 en lo que va del presente mes, se suma al total de 50 que han salido durante este 2017, dio a conocer el comandante del H. Cuerpo de Bomberos, Juan Hernández García.

En esta ocasión, fue atrapado justo en el canal de desagüe que pasa por debajo del Boulevard Adolfo López Mateos. "Si efectivamente es la captura número 19 en lo que va del mes de junio de un total de alrededor de 50 en diferentes puntos de la ciudad" -dijo-

En entrevistado, agregó que es muy importante tenerles respeto y no acercarse mucho para no arriesgar su integridad, "no dejan de ser animales salvajes y por lo tanto se sienten amenazados y ante eso atacan "refirió.

Al lugar acudieron 4 elementos para atrapar al saurio, tras una llamada a la Estación de Bomberos, tardaron por lo menos una hora en someter al cocodrilo debido a que se tornó agresivo y además por su peso corporal fueron complicadas las maniobras.

En el lugar se juntó decenas de curiosos entre ellos niños y hasta turistas del extranjero específicamente de Colombia, quienes se tomaron la foto del recuerdo antes de que es saurio fuera devuelto a su entorno natural, la Laguna del Carpintero de esta Ciudad.

