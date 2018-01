PGJ: presentamos pruebas razonables para detener a Axel Arenas

Ciudad de México

Para la Procuraduría de la Ciudad de México la liberación de Axel Arenas no fue un tropiezo porque en su momento el Ministerio Público aportó los elementos de prueba suficientes para que un juez ordenara la detención del actor.

"Esta institución actuó con apego a derecho y en cumplimiento con los principios del sistema penal acusatorio, encontró elementos de prueba razonables para solicitar una orden de aprehensión, tales como periciales, documentales y testimoniales, que posteriormente el juez de control consideró suficientes para liberar la orden", justificó en conferencia de prensa.

A unas horas de conocer la no vinculación a proceso de Arenas, detenido por el feminicidio de la modelo argentina Karen Ailen, el procurador Edmundo Garrido reconoció que en consecuencia mantendrán abiertas todas las líneas de investigación en torno a los hechos del 27 de diciembre pasado.

Insistió que la dependencia a su cargo no criminaliza a nadie y por el contrario, en este caso en particular, aportó el testimonio de tres personas, las imágenes captadas por un circuito cerrado de televisión del Hotel Pasadena, así como las placas de la motocicleta en la que huyó el homicida.

"La institución no está criminalizando a nadie, la institución con los elementos de prueba que se tenían, fueron suficientes para que un juez de Control con el Sistema Acusatorio y las reglas actuales del derecho penal se pudiera detener a esta persona.

"Nosotros no estamos haciendo nada que no nos compete, que no nos corresponda, la Procuraduría aportó los elementos jurídicos y actualmente quien determina es el juez de Control", dijo.

El funcionario informó que la Visitaduría General de la PGJ abrió una investigación para verificar la actuación que tuvieron los servidores públicos respecto a la integración de la carpeta por el feminicidio de la escort argentina.

Al mismo tiempo instruyó al subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales, Marco Enrique Reyes, encabezar las nuevas líneas de investigación y de esta manera dar con el verdadero responsable del crimen.



Sin embargo, el funcionario local descartó que haya habido errores en la detención de Axel Arenas, ya que es parte del nuevo sistema penal acusatorio, donde un juez es quien determina si concede o no una orden de aprehensión con base en las pruebas que entrega la Procuraduría.

"Yo no diría que estamos hablando de errores, estamos hablando de un sistema penal acusatorio, que son reglas distintas al sistema tradicional. En el sistema acusatorio el juez de control es quien decide si los elementos de prueba son suficientes para continuar con el procedimiento", explicó.

Afirmó que los testimonios que presentó la institución fueron sin ninguna presión.

"Los elementos de prueba fueron testimoniales, los elementos de prueba fueron libres y sin ninguna presión, las testimoniales se pusieron a disposición de un juez de control y el juez de control las valoró y consideró que en ese momento procesal era suficiente para librar una orden de aprehensión", precisó.

Anunció que hoy a las 19:00 horas se reunirá con la defensa y con el actor.



