Si no entregan a Alejandro Gutiérrez, pediré que PF entre por él a prisión: abogado

Si las autoridades de Chihuahua no entregan al gobierno federal al ex secretario general del PRI, Alejandro Gutiérrez, se promoverá un recurso para que la Policía Federal ingrese al penal donde está y lo traslade al Reclusorio Norte, afirmó su abogado, Antonio Collado.

"Estamos promoviendo (ante un juez del Reclusorio Norte) una medida apremio con la fuerza pública (Policía Federal) y posteriormente sería el arresto al director del penal de Aquiles Serdán, del Cefereso número 1 en Chihuahua", dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Formula.

Aseguró que las autoridades se han negado a acatar las órdenes del juez para que se traslade al ex funcionario, "legalmente no hay ningún impedimento para que lo puedan hacer y están cayendo en el delito de secuestro, ya que está privado ilegalmente de su libertad, siendo que la causa la otorgó el juez del Reclusorio Norte para que lo trasladaran".

El abogado afirmó que a finales de enero cesaron los actos de tortura contra Alejandro Gutiérrez.

"Cesó el hostigamiento. El delito se cometió, la tortura se cometió. Estamos esperando a que PGR cite al fiscal, al director del penal y en su caso al secretario de gobierno".

Negó que se le haya aplicado el Protocolo de Estambul, como lo aseguraron autoridades de Chihuahua, ya que "lo tiene que hacer una autoridad responsable, como podría ser la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la estatal o la PGR" y no un particular.

"El protocolo que se refiere la autoridad de Chihuahua fue hecha por un médico particular de la universidad de San Diego que no tiene ninguna autoridad ni trabaja con ninguna autoridad nacional. No lo conocemos realmente. Fue una entrevista que se le hizo a Alejandro Gutiérrez", explicó.





