Director de penal, sin facultad para traslado de Alejandro Gutiérrez

Ciudad de México

La Fiscalía de Chihuahua aseguró que el director del penal de Aquiles Serdán, Juan Martín González Aguirre, no está facultado para decidir el traslado del ex secretario general del CEN del PRI, Alejandro Gutiérrez, el de Enrique Tarín García y Gerardo Villegas, ex colaboradores de César Duarte.

La dependencia estatal argumentó que los tres se encuentran sujetos a diversos procesos penales con medida cautelar de prisión preventiva que fue dictada por otros jueces de control, por lo que lo que su traslado "compete única y exclusivamente a los jueces, encargados de las causas penales".

Por ello, la Fiscalía anunció que impugnará la multa que le fue impuesta al director del penal por el juez federal Gerardo Moreno García, pues además indicó que se le dio respuesta "en tiempo y forma" sobre la imposibilidad del director de cumplir con la orden.

Detalló que fue el pasado 20 de abril cuando se giró un oficio (DCRE/-/2018) al juez federal, en el que le detalla las causas penales que se sigue en contra de los tres imputados, todos ellos acusados de peculado agravado.

En el caso de Alejandro Gutiérrez solo enfrenta un proceso penal (4094/2017), Enrique Tarín cuatro (1260/2017, 2289/2017, 1841/2017 y 2675/2017) y Gerardo Moreno tres (1260/2017, 2299/2017 y 2289/2017).

"Los imputados se encuentran a disposición jurídica y material del Juzgado de Control del Distrito Judicial Morelos; por lo que el Centro de Reinserción Social no está facultado para ordenar el traslado, ya que compete única y exclusivamente a los jueces, encargados de las causas penales; tal y como se desprenden el Artículo 51 de la Ley Nacional de Ejecución Penal", puntualizó.

Aseguró que actúa con estricto apego a la ley y sin violentar los principios constitucionales, por lo que se pronuncia en contra de cualquier apercibimiento impuesto, pues en todo momento se dio respuesta a la autoridad solicitante.

Ayer el juez federal Gerardo Moreno García giró un acuerdo judicial por que el ordenaba a las autoridades de Chihuahua entregar a los tres imputados para que sean trasladados a la Ciudad de México e ingresados al reclusorio Norte, para lo cual le dio un plazo de 24 horas a partir de su notificación.

Advirtió que en caso de no acatar la orden o de lo contrario el director del penal incurrirá en una conducta delictiva y será multado con más de 160 mil pesos.





VJCM