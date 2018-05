Frenan entrega de Alejandro Gutiérrez a justicia federal

Ciudad de México

El gobierno de Chihuahua logró frenar, por el momento, la entrega de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, ex secretario general del CEN del PRI, quien es requerido por la justicia federal como probable responsable del delito de peculado por 250 millones de pesos.

El caso mantiene en disputa a la administración local con el gobierno federal y el Poder Judicial de la Federación.

Javier Corral, gobernador de Chihuahua, declaró que se busca "cubrir con el manto de la impunidad" los delitos cometidos por Gutiérrez y otras personas, para que sólo sean juzgados por la justicia federal.

El juez Segundo de Distrito con sede en Chihuahua otorgó una suspensión provisional a la Consejería Jurídica del gobierno estatal, quien impugnó la orden de traslado de Gutiérrez y de los priistas Enrique Tarín García y Gerardo Villegas Madriles al Reclusorio Preventivo Norte en la Ciudad de México.

Contra la suspensión, ya fue interpuesto un recurso de queja, que corresponderá resolver a un tribunal colegiado, así consta en el expediente 674/2018 del juzgado Segundo.

El ultimátum

El pasado viernes Gerardo Moreno García, juez de Distrito del Centro de Justicia Penal en la Ciudad de México, dio un plazo de 24 horas a las autoridades estatales para entregar al ex secretario general del CEN del PRI.

Ante esta situación, el juez de Control del Distrito Judicial Morelos, de Chihuahua, en acato a la resolución dictada por un tribunal federal, remitió una copia al juez Moreno García de la causa penal 780/2017 iniciada contra los priistas, la cual consta de tres tomos, así como diversas constancias y, los audios y videos de las audiencias respectivas.

El juez federal también multó con 161 mil 200 pesos al director del Centro de Reinserción Social Estatal número Uno, en Aquiles Serdán, por no acatar un mandato judicial que ordenaba la entrega de los ex servidores públicos que colaboraron con César Duarte, ex gobernador de Chihuahua.

El enojo de Corral

El 15 de febrero del presente año, en audiencia pública, Moreno García aceptó conocer el caso de Gutiérrez y coacusados; motivo por el cual ordenó al fuero común ponerlos a su disposición.

Posteriormente, el 6 de abril el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal determinó que los indiciados debían ser juzgados en el ámbito federal.

Lo anterior provocó el enojo de Javier Corral, gobernador de Chihuahua, quien se lanzó contra el Poder Judicial de la Federación, lo que derivó en que dicho poder respondiera a sus ataques.

A través de un video y de mensajes en Twitter, Corral señaló: "Es sintomático que Gerardo Moreno García, juez defensor del ex gobernador Javier Duarte de Veracruz, acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada, atraiga también el caso de Alejandro Gutiérrez, (Antonio) Tarín y (Gerardo) Villegas (Madriles), cómplices de César Duarte. La trama alcanza al propio @EPN" (sic).

El Consejo de la Judicatura Federal rechazó las acusaciones realizadas por el mandatario estatal en contra de los magistrados que integran el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal con sede en la Ciudad de México, quienes resolvieron que el caso del priista Alejandro Gutiérrez y coacusados debe ser revisado por la justicia federal.





