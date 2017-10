Alcalde de Ocuilan exige instalación de BOM; iniciará huelga de hambre

Toluca

Luego de ser golpeado por pobladores de la comunidad La Pastora por rescatar a dos mujeres que iban a ser linchadas, presuntamente por el robo de un infante, el alcalde de Ocuilan, Félix Alberto Linares González, informó que en ocho días iniciará una huelga de hambre de no ser atendido por el gobierno del estado para poner un alto a la inseguridad que impera en la zona.

"Llevo dos años haciendo la gestión para la instalación de la Base de Operaciones Mixta (BOM) y no se ha atendido, he pedido retenes en las carreteras para inhibir y disminuir la delincuencia".

En conferencia de prensa señaló que la falta de respuesta de los elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México provocó que la situación se saliera de control, pues pese a los llamados de apoyo a los subdirectores de gobierno e Ixtapan de la Sal, hubo presencia policial una hora después.

"Pido al gobernador que seamos atendidos, ponga atención a los municipios y le ponga el dedo a los malos mandos".

Asimismo sugirió a los diputados locales retomar la pena de muerte a los delincuentes en flagrancia. "Entiendo el hartazgo de la gente y más allá de lo que pasó en mi municipio las cosas están graves en todos lados pero no se dicen. Un muerto más o un muerto menos sino a la gente ya no le espanta, pero si yo no hubiese hecho nada, hubiesen quemado a las dos mujeres, lo cual es una consecuencia de los malos gobiernos".

Acompañado de Juan Hugo de la Rosa, alcalde de Nezahualcóyotl y presidente de la Conferencia Nacional de Municipios de México, refirió que los 800 mil pesos que recibe del FAS no son suficientes para contener los robos, violaciones y asesinatos que continuamente se registran en su municipio, sobre todo, porque sólo cuenta con un estado de fuerza de 20 policías, 10 por turno.

Somos un municipio con poca gente pero con muchas entradas hacia Toluca y Cuernavaca, en Morelos, con un territorio tan grande no podemos cubrir la delincuencia organizada, los secuestros, robos a casa habitación y abigeato, lo cual tiene muy molestos a los campesinos".

Recordó que ha insistido en la creación de la Ruta del Peregrino Seguro, pues la policía estatal hace caso omiso a los múltiples delitos que se comenten contra los hasta 9 millones de peregrinos que registran en el Santuario de Chalma, ya que aproximadamente 3 millones bajan caminando por los cerros y han salido lastimados en su trayecto.

"Estamos limitados en policías y la estatal poco nos ayuda, deberíamos tener entre 80 y 100 elementos pero solo vemos 1 o 2 patrullas, la policía estatal con dos o tres elementos haciendo todo menos lo que deben".

Sostuvo que los elementos estatales se dedican a extorsionar a los peregrinos que bajan a Chalma, en tres casetas de cobro: en la parada de La Placa en la carretera de Santa Martha por las Lagunas de Sempoala; la que conecta a la cabecera municipal con Cuernavaca y la que conecta al municipio con Morelos. "Me atrevo a decir que existe colisión de los policías estatales con los delincuentes".

Tras la agresión que sufrió por al menos 150 personas -indicó- resultó con fractura en la nariz, esguince de tercer grado, una fractura costal y múltiples contusiones en el abdomen y el tórax; sin embargo, no emprenderá acciones legales. Todo quedó en daños materiales y afortunadamente salvaron la situación. "La menor agredida es del municipio, de la comunidad de Sultepec y si esto no se hubiese evitado, entre 150 y 200 personas, entre familiares y vecinos, ya se estaban organizando para buscarla y se hubiese generado un problema mayor".

