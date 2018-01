Hombre acosa a estudiante en autobús exclusivo para mujeres

Ciudad de México

Norma Aldaz, estudiante de maestría en la UNAM, acusó que un chofer de la empresa Futura permitió que un hombre abordara sin boleto a un autobús exclusivo para mujeres, en el que fue acosada y asaltada por el sujeto.

La joven narró que el lunes a medianoche tomó el autobús en San Luis Potosí rumbo a la Ciudad de México, y al hacer escala en Querétaro, un hombre se sentó a su lado.

"Esa línea es exclusiva para mujeres. Nadie subió a revisar nada. Arranca el camión, después de las 3 o 4 de la mañana, me despierto, yo iba del lado de la ventana. (El hombre) se tapa, tenía su mano por su zona genital. Se me hizo raro, sospechoso, me volteo, me hago dormida, no pasa nada y me quedo dormida, entrando a Ciudad de México, me despierto y tenía su mano derecha adentro de mi bolsa (que estaba del lado de la ventana y de la que robó 100 pesos)", dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula.

Aldaz afirmó que le pegó al hombre, le gritó y grabó un video, el cual está en su cuenta de Facebook.

Contó que "alguien se acercó, le dijo 'muévete' y cuando se levanta se empieza a abrochar el pantalón".

Aseguró que el chofer cuestionó a la joven si estaba segura de querer denunciar. Ella dijo que sí y cuando llegaron a la terminal, guardias de seguridad reconocieron al hombre como Juan Hernández, quien había sido acusado "anteriormente por otras mujeres en la misma central de autobuses".

Acusó que el personal de una agencia del Ministerio Público en Coyoacán le dijo a la joven que si quería que el hombre estuviera detenido tendría que denunciar el robo de los 100 pesos porque no iba a proceder por acoso al no haberla tocado o violado, dijo.

Explicó que en el MP le borraron la parte en que ella mencionó que el hombre la acosó. Además, dijo que la empresa Futura le ofreció "reponer el dinero" y "viajes gratis".





