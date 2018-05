‘Casi imposible’, un acuerdo hoy en TLCAN: Guajardo

Washington y México

Llegar a un acuerdo en la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) hoy jueves es prácticamente imposible; sin embargo, es factible hacía finales de mayo o principios de junio, dijo el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo.

“El jefe de la Cámara de Representantes de Estados Unidos dice que para aprobar el tratado debemos mandarlo como fecha máxima este 17 de mayo, es algo casi imposible, pero el que ahora no tengamos un acuerdo no significa que no estamos en el proceso de que esto avance”, dijo en entrevista radiofónica.

El presidente de la Cámara de EU, Paul Ryan, ha dicho que el Congreso estadunidense, controlado por los republicanos, debe ser notificado de un nuevo acuerdo del TLCAN antes de este jueves para dar oportunidad a que los legisladores lo aprueben antes de que sea electa una nueva asamblea en noviembre y asuma en enero.

“Yo no descartaría en ningún momento que si hay la voluntad de las partes podamos aterrizar esta negociación en cualquier momento a partir del cierre de mayo, junio, pueden darse las circunstancias (...) yo no descartaría ningún escenario”, dijo Guajardo.

ESPERANZA EN LA IP

Por su parte, Bosco de la Vega, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), señaló que existiendo voluntad política, en especial de Estados Unidos, hoy o mañana se puede cerrar el TLCAN y tener un acuerdo en principio.

Entrevistado en el contexto del foro “Diálogos Manifiesto México”, señaló que México no está cediendo en las propuestas de Estados Unidos, a las que calificó como ventajosas.

“Con voluntad política, mañana (hoy) se puede cerrar este tema. México dejó muy claro adónde no va, y sabemos de la personalidad impredecible de Donald Trump, donde si el adversario cede, él se va encima”, señaló.

En ese sentido destacó que México no cedió ante cosas que van contra el bienestar del país. “Hay probabilidades de que mañana (hoy) o pasado (viernes) nos puedan llamar y se pueda resolver”.

Indicó que si no se cierra el acuerdo en lo que queda de esta semana, hay posibilidad de concluirlo en el último día de mayo.

El representante de los empresarios resaltó que Estados Unidos quiere un tratado ventajoso, pero los negociadores de México ya tomaron la postura, dado que no firmarán si no se benefician los tres países.

De la Vega comentó que la reunión que sostuvieron el pasado martes 15 de mayo con el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, fue para aclarar los puntos en todos los sectores.

Dijo que el tema que atoro todo el proceso fue el de reglas de origen y la cláusula sunset, es decir, la propuesta de terminar el acuerdo cada cinco años.