Revolución industrial transformará trabajos y vida

Monterrey

La revolución industrial, o Industria 4.0, no se traducirá necesariamente en la pérdida o desaparición de puestos de trabajo, sino más bien en una transformación de estos y cómo las empresas trabajan con sus empleados, de acuerdo a Roberto Cabrera, Socio Líder de Industrias y Mercado de PKMPG.

En entrevista con MILENIO Monterrey, el especialista advirtió que es erróneo pensar que desaparecerán empleos porque las máquinas o computadoras estarán haciendo la labor de las personas, y apostó más bien por un futuro cercano en donde las personas trabajarán de la mano con las máquinas para avanzar en la industria, con repercusiones inclusive hasta en la vida que llevan los ciudadanos día a día.

"Las empresas van a cambiar de una manera dramática, hoy enfrentamos una realidad de que van a empezar a crearse nuevos puestos que hoy no existen, esa es la realidad. Todos los temas de robótica, la automatización está cambiando al mundo, llegó para quedarse, es una realidad.

“Va a cambiar como se relacionan las empresas con las empresas, con los clientes y con los propios seres humanos. La realidad es que en los próximos cinco o diez años muchos de los puestos que hoy existen van a desaparecer pero se van a crear nuevos puestos, mucho más analíticos para hacerle frente a una realidad total y absolutamente diferente", consideró.

Predijo que en los próximos cinco años estaremos viendo cómo la industria, pero también la vida cotidiana cambiará mucho, y ante esto la sociedad en general debe prepararse -no como un futuro catastrófico, sino como modificaciones en la manera en que vivimos y trabajamos.

Los nuevos empleos que se vislumbran desde ya, no serán solo diferentes, sino que serán mejor remunerados. Pero para esto, insistió Cabrera, es importante que las universidades se sumen a los cambios; cambiando planes de estudios y creando nuevas carreras. Para el sector público, recomendó dejar de enfocarse en la creación de carreras técnicas.

"Esas máquinas van a ser autónomas y van a poder trabajar por sí mismas en esos procesos, lo que va a generar ahorros importantes en las empresas, las máquinas son más rápidas y no necesitan descansar, pueden trabajar las 24 horas. [...] Eso no quiere decir que no se vaya a necesitar a los seres humanos dentro de este concepto. Sí se van a necesitar pero en nuevos conceptos, nuevas ideas y nuevos trabajos", argumentó Cabrera.

Esto, argumentó, lleva al tema de la inteligencia artificial, que ya es una realidad a nivel internacional; no se trata sólo de procesos automatizados o máquinas que son capaces de realizar trabajos manuales que anteriormente realizaban (o todavía) personas.

La inteligencia artificial será también parte de la vida laboral y privada de las personas (existen casos que los humanos ya han adoptado como parte del día a día, más claramente con Siri de Apple o Alexa de Amazon, por ejemplo). Y uno de los retos, insistió el especialista, es la falta de regulación que existe alrededor del tema.

"Falta mucha discusión a nivel gobierno, no se está hablando tanto como debería de hablarse, falta mucha discusión, a nivel legislación falta mucha discusión en México. Y ojalá el próximo gobierno discuta estos temas digitales, y la industria 4.0 es el tema internacional, y ojalá se empiece en México.

Pero la buena noticia es que las empresas y universidades lo ven como un tema vigente, hay discusiones pero no en los gobiernos, en los diferentes niveles de gobierno y necesitamos hablar más de esto porque el barco ya zarpó, va muy rápido y no va a esperar a nadie", argumentó.