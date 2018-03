Guerras comerciales son malas y fáciles de perder: UE

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, respondió a las afirmaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre que las guerras comerciales son "buenas y fáciles de ganar", y advirtió de que en realidad son "malas y fáciles de perder".

TE RECOMENDAMOS: Trump: Guerras comerciales son buenas y fáciles de ganar

"El presidente Trump ha dicho recientemente, y cito, que las guerras comerciales son buenas y fáciles de ganar. La verdad es la contraria: las guerras comerciales son malas y fáciles de perder", advirtió Tusk, en referencia a un mensaje del mandatario estadunidense en su cuenta de Twitter.

When a country (USA) is losing many billions of dollars on trade with virtually every country it does business with, trade wars are good, and easy to win. Example, when we are down $100 billion with a certain country and they get cute, don’t trade anymore-we win big. It’s easy!