Trump: Guerras comerciales son buenas y fáciles de ganar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en Twitter que "las guerras comerciales son buenas y fáciles de ganar", luego de que ayer anunciara fuertes aranceles a las importaciones de acero y aluminio.

En una medida destinada a proteger a los productores estadunidenses, Trump anunció el jueves su decisión de imponer la próxima semana aranceles aduaneros de 25 por ciento para el acero, y de 10 por ciento para las importaciones de aluminio, dos metales vitales para la construcción y manufactura en Estados Unidos.



"Cuando un país (EU) está perdiendo muchos miles de millones de dólares comercialmente con prácticamente todos los países con los que hace negocios, las guerras comerciales son buenas y fáciles de ganar", dijo el mandatario en Twitter.

"Por ejemplo, cuando perdemos 100 mil millones (de dólares) con un país concreto y se muestran satisfechos, ya no comerciamos más, y ganamos a lo grande. ¡Es fácil!", agregó.



When a country (USA) is losing many billions of dollars on trade with virtually every country it does business with, trade wars are good, and easy to win. Example, when we are down $100 billion with a certain country and they get cute, don’t trade anymore-we win big. It’s easy!