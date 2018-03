Trump anuncia 25% de arancel al acero

Washington y México

El presidente Donald Trump anunció que impondrá fuertes aranceles a las importaciones de acero y aluminio para proteger a los productores de Estados Unidos, lo que puede desencadenar represalias de socios comerciales como China y Europa y ayudó a provocar una caída en la jornada del Dow Jones.

Trump dijo que los aranceles, de 25 por ciento para el acero y 10 por ciento al aluminio, serán anunciados la próxima semana.

Trumpo consideró que los aranceles protegerán empleos en EU, pero economistas dicen que el impacto de los aumentos de precios para los consumidores de éstos, como los sectores automotriz y petrolero, destruirán más empleos de los que generen.

Preocupan las exportaciones agrícolas de EU, que pueden ser afectadas por represalias de los países exportadores de acero, dijo el senador Pat Roberts, que preside la Comisión de Agricultura de la Cámara baja.

La decisión no afectará tan duramente a China, ya que datos muestran que Canadá suministra 16 por ciento de la demanda estadunidense de acero contra 2 por ciento del asiático.

El Dow Jones y el indicador S&P 500 ayer registraron su tercera baja consecutiva de más de 1 por ciento, después que Trump habló de los aranceles, lo que generó preocupaciones respecto a un alza de los precios y una guerra comercial. También las acciones de fabricantes de autos y de otros grandes consumidores de acero y aluminio aumentaron sus pérdidas. Los títulos de General Motors bajaron 4 por ciento y los de Ford Motor descendieron 3 por ciento.

MEDIDAS IGUALES, ACEREROS

La Cámara de Acero de México dijo el jueves que si Estados Unidos impone aranceles al acero nacional, el gobierno mexicano debe responder con medidas recíprocas e inmediatas.

“México no debe ser incluido en la resolución de la Sección 232, ya que no representa ningún riesgo para la seguridad de EU, somos una industria que no recibe subsidios, no somos parte del exceso de capacidad global. La industria del acero de EU tiene superávit con México y hemos apostado a la integración regional de las cadenas de valor”, aclaró el gremio.

FACTOR EN EL TLC

En México esta medida puede ser un factor que influya en este momento de negociaciones del TLC. Así lo señaló el director del Consejo Estratégico de Negociaciones Internacionales, Moisés Kalach, y agregó que este tema no solo incluye al sector automotriz sino a otras áreas manufactureras.

Añadió que esto depende qué países estén incluidos en esa lista y qué arancel es la medida que quieren utilizar, “puede ser usada a través de un arancel o a través de cupos al comercio”.

Adelantó que en los próximos días vendrán a México legisladores norteamericanos para darle seguimiento puntual al tratado y eso indica según Kalach que las cosas van por buen camino.

Eugenio Salinas, también integrante del cuarto de junto, dijo que las medidas de Trump no se justifican legalmente, puesto que la sección 232 solamente se puede usar cuando son causas de seguridad nacional y no de manera proteccionista para el comercio.

DESDE EL SENADO

El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, consideró un error parar la negociación del TLC por cuestiones políticas y, más allá del proceso electoral, el gobierno continuará en las conversaciones para aprovechar que la Casa Blanca ha dejado de presionar con la postura de que EU se levantará de la mesa.

Guajardo sostuvo una reunión confidencial con los coordinadores parlamentarios donde expuso que hay la confianza del gobierno mexicano de que sí se cerrarán varios capítulos en esta ronda.

Mencionó, por ejemplo, que puede cerrarse el de telecomunicaciones y el de barreras técnicas al comercio, entre otros.

Consultado al respecto, el panista presidente de la Comisión de Comercio, Héctor Larios, dijo que Guajardo señaló que la negociación avanza, aunque hay temas tabú o complicados, como el automotriz y la cláusula de cinco años, donde no hay todavía avances.

Larios mencionó que en el encuentro no se tocó el tema de la intención de Trump de gravar el acero y el aluminio.

CLAVES

REMESAS AL ALZA

En enero pasado, las remesas sumaron 2 mil 216.6 millones de dólares, cifra no vista para un mes igual; aumentaron 7.5%, el crecimiento anual más alto en dos años.

Respecto a diciembre, las remesas cayeron 15 por ciento, el menor descenso para un primer mes en tres años.

Al inicio de 2018, el envío promedio de remesa fue por 306 dólares, por debajo de los 310 dólares observados en diciembre de 2017.