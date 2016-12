¿Por qué subirá el precio de la gasolina en enero?

Ciudad de México

A partir del 1 de enero de 2017 el precio de la gasolina subirá alrededor de 15 por ciento, de acuerdo con expendedores de este combustible. Con el incremento la Magna podría pasar de 13.98 a 16.07 pesos, la Premium de 14.81 a 17.03 pesos y el Diésel de 14.63 pesos a 16.82 pesos por litro.

La pregunta del millón ahora es: ¿por qué va a subir tanto el precio si se supone que con la Reforma Energética los precios iban a bajar?

El problema de esa afirmación es que es imprecisa. Con la Reforma Energética se plasmaron sobre papel las condiciones para que el mercado mexicano de la gasolina sea más competitivo y en consecuencia los precios también lo sean, pero en la práctica estas condiciones no se han materializado.

Ahora, además de Pemex, más empresas tienen la posibilidad de producir, importar, transportar, distribuir y vender gasolina. Esto haría que los precios bajaran porque habría más competencia, tal como sucedió con los servicios de telefonía y de televisión por cable cuando otras empresas, además de Telcel, Telmex y Cablevisión, empezaron a ofrecer sus servicios.

El problema es que Pemex sigue siendo propietaria de las únicas seis refinerías que hay en el país, las cuales de acuerdo con los especialistas del sector son obsoletas e ineficientes. También es dueña de todos los ductos y pipas por los que se transporta y distribuye la gasolina; y de la mayor parte de las gasolineras que existen en el país. Es decir que en la práctica todavía no hay competencia.

Ya hay algunos avances como los permisos que se han dado para que otras empresas importen gasolina o las nuevas empresas que ya empezaron a poner sus gasolineras, pero aún falta mucho por hacer. La Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo) prevé que toda la competencia en toda la cadena de valor madurará en un par de años más.

Otra ‘imprecisión’ de afirmar que con la Reforma Energética la gasolina va a bajar es que la disminución de precios no es una consecuencia per se, pues aunque efectivamente ya no será el gobierno y Pemex los que determinen cuánto va a costar, su precio dependerá de otros factores que pueden hacer que baje, pero también que suba.

¿Por qué va a subir la gasolina a partir de enero?

La Secretaría de Hacienda decidió adelantar un año la liberalización de precios en el mercado de gasolinas, debido a que el interés de las empresas privadas por importar este combustible no fue el esperado porque la fijación de precios seguía en manos de Hacienda.

Al abrir el mercado, los precios ahora dependerán de cuatro factores: tipo de cambio, precio del petróleo, impuestos y costo de la logística (producción, transportación, almacenamiento y distribución).

El detalle es que este proceso no arrancará al mismo tiempo en todo el país y se está dando sin que haya verdadera competencia en el mercado de la gasolina, con el peso atravesando por una fuerte depreciación y los precios del petróleo recuperándose. En consecuencia la gasolina será más cara.

Por el momento los únicos estados donde el mercado será abierto por completo y los precios no dependerán de ninguna manera del gobierno serán Sonora y Baja California, lugares en donde el 15 de febrero de 2017 iniciará la "temporada abierta", proceso por el cual las empresas privadas podrán rentar parte de la capacidad de almacenamiento y transporte de Pemex.

Para el resto del país la Secretaría de Hacienda dará a conocer a finales de este mes la metodología para fijar el precio máximo de la gasolina para 2017, la nueva fórmula incluirá por primera vez en la historia los costos de logística. Antes de que termine este año, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) también dará a conocer el calendario de cómo se irá liberando el mercado por estados.

Mientras tanto, en gran parte de 2017, habrá dos precios para la gasolina; el que se pague en los estados ya liberalizados y el del resto del país. En teoría, a finales del año que viene el país deberá estar liberalizado por completo.

Cuando eso suceda a lo largo del país encontraremos precios diferentes y aquellos estados que estén más cerca del mar o de alguna refinería tendrán los menores precios, debido a que los costos de transporte del combustible también serán menores.

