Facebook contrata a exdirector de BuzzFeed Studios

Facebook contrató al exjefe de BuzzFeed Studios para liderar su contenido global de video y a un exejecutivo de Pinterest para encargarse de su plataforma Facebook Watch, según informaron los directivos en publicaciones por separado en redes sociales.

Las designaciones tienen lugar después de que la red social expandió sus ofertas de video en agosto del año pasado para competir en el mercado de la televisión.

El exjefe de BuzzFeed Studios Matthew Henick liderará la planificación y estrategia de contenido global en video de Facebook, según afirmó el propio ejecutivo en una publicación el lunes.

En tanto, Mike Bidgoli, quien trabajó por casi dos años en Pinterest, encabezará el equipo de productos de Facebook Watch, señaló en una publicación de blog en Medium.

Incredibly excited about the next chapter at Facebook leading product for Facebook Watch! Thank you Pinterest for an amazing experience, a chance to do my best work, and an opportunity to make wonderful friendshttps://t.co/IMtgkBItRN