Estudia Amazon unión con JPMorgan Chase

Nueva York

Amazon se encuentra en conversaciones sobre una posible alianza para ofrecer a sus clientes cuentas bancarias a través de JPMorgan Chase, en un acuerdo que puede unir al banco más grande de Estados Unidos con su mayor plataforma de comercio electrónico.

La compañía con sede en Seattle se encuentra en conversaciones con JPMorgan para desarrollar un producto parecido a una cuenta de cheques, según personas familiarizadas con las discusiones, ya que busca fortalecer las relaciones con millones de clientes que confían en el sitio para realizar una parte cada vez más grande de su consumo diario.

Las negociaciones están en una etapa de exploración, advirtieron esas personas, y los planes probablemente se compliquen por conversaciones con el regulador, la Corporación Federal de Seguros de Depósitos, y también cuestiones como la “enmienda Durbin”, que es una disposición de la ley Dodd-Frank que limita las tasas de intercambio que se pagan a los minoristas por compras realizadas con tarjeta de débito.

Pero si Amazon logra ofrecer a sus usuarios acceso a algún tipo de cuenta bancaria, puede marcar otro movimiento en su constante incursión en un territorio que históricamente dominan los grandes bancos físicos. Amazon ya entró en préstamos a pequeñas empresas que operan en su plataforma de mercado, y en junio pasado anunció que originó un total de 3 mil millones de dólares desde su lanzamiento de bajo perfil en 2011.

Ni Amazon ni JPMorgan quisieron hacer comentarios sobre una posible alianza.

“Amazon es un ejemplo de una gran empresa de tecnología... que no piensa en las finanzas solamente como una función para ayudar a aumentar las compras de productos en su plataforma de venta minorista, sino tal vez... como un negocio principal”, dijo David Klein, director ejecutivo de CommonBond, una plataforma de préstamos en línea con sede en Nueva York.

Lo mismo puede aplicar para Apple, Facebook o Google, agregó. “Los datos y las finanzas funcionan muy bien juntos, y si tienes la tecnología para aprender rápidamente de eso y después la aplicas eso puede ser muy atractivo... ya sea que quieran convertirse en una compañía financiera por sí mismos o si quieren monetizarlo con empresas financieras”.

No queda claro si una alianza entre Amazon y JPMorgan le dará a los clientes la capacidad para emitir cheques, pagar facturas directamente o tener acceso a la red de cajeros automáticos del banco.

Amazon puede encontrar una audiencia receptiva. En un estudio reciente que llevó a cabo Bain, la consultora de estrategia, se encontró que casi 60 por ciento de los clientes de bancos en Estados Unidos está dispuesto a probar los productos financieros de los grupos de tecnología que ya utilizan. Amazon y PayPal fueron las dos marcas en las que más confían los consumidores, se concluyó en el estudio. A esas les siguen Apple, Google, Microsoft, Facebook y Snapchat.

JPMorgan y Amazon ya son socios en otras áreas. El mes pasado las dos empresas unieron fuerzas con Berkshire Hathaway para crear una compañía de servicios de atención de salud sin fines de lucro, mientras que Chase, la división de banca minorista de JPMorgan, emite la tarjeta Amazon Prime Rewards Signature Card. La semana pasada, en el día anual del inversionista del banco, Marianne Lake, directora financiera, nombró a Amazon, British Airways y Starbucks, sus tres socios de tarjeta de crédito que son “realmente los más impresionantes”.

Las conversaciones no son exclusivas, de acuerdo con un reporte del periódico Wall Street Journal en el que a Amazon también se le relacionó con Capital One, el banco con sede en McClean, Virginia. Capital One no quiso hacer comentarios.

Lex Sokolin, analista de fintech de Autonomous Research en Londres, dijo que si el gigante del comercio electrónico puede “convertir los productos financieros en simples características de su ecosistema, esto tendrá un efecto de popularización de la industria bancaria”.

Brendan Dickinson, socio de Canaan Partners, una firma de capital de riesgo de primera etapa, sugirió que JPMorgan (con una capitalización de mercado de 393 mil millones de dólares) probablemente se mueva con cautela, ya que está en conversaciones para una alianza potencial con una compañía con casi el doble de su tamaño (732 mil millones de dólares).

“En el corto plazo estoy seguro de que un acuerdo es financieramente lucrativo. Aunque en el largo plazo parece como si un estudio de cine se asocia con Netflix para distribuir sus películas de catálogo, es un gran inyección de efectivo en ese momento, pero daría lugar a una amenaza existencial para el estudio”.