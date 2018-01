Ímpetu emprendedor

Ciudad de México

Cuando el yucateco Russell González tenía 24 años, su jefe lo inspiró a crear su propia empresa. Con poca experiencia en los negocios, pero muchas ganas de intentarlo, decidió arriesgarse y usar todos sus ahorros en la inversión del que se convertiría en el proyecto de su vida.

"Busqué en Google empresas que quisieran invertir en México, contacté a cinco y sorpresivamente todas me contestaron; al final elegí una que me llamó la atención porque el término era totalmente desconocido para mí, trataba sobre temas de GPS, lo cual era muy innovador para la época" explica Russell.

Aunque al inicio fue difícil ganarse la confianza de los empresarios por su corta edad, les presentó un modelo de negocios que los convenció de iniciar Rastreall, empresa que ofrece servicios de localización, rastreo y digitalización operativa de vehículos.

Russell tiene ahora 33 años y Rastreall lleva ocho años operando en todo México y dando servicio a empresas de diferentes partes del mundo; además, cuenta con el respaldo de un prestigioso fabricante español que ayudó en la consolidación del proyecto.

Actualmente la empresa cuenta con un equipo de 30 personas en Mérida y otras ciudades del país que atienden clientes de todos los sectores y giros, desde sistemas de transporte y distribuidores de distintos productos, hasta repartidores y pipas.

"El servicio que ofrecemos es para empresas o para cualquier persona. Estamos hablando de digitalización; básicamente transformamos el entorno en algo virtual que ponemos al alcance del usuario en tiempo real", agrega el director de Rastreall.

Cuenta también con un departamento de Desarrollo de Tecnologías de la información que les ha permitido tener conectividad y sinergia en toda la empresa, además de crear una infraestructura digital capaz de generar conectividad en distintos dispositivos.

Russell ha sido un personaje muy activo en el ecosistema emprendedor de Mérida y ha participado durante dos ediciones del G20, la cumbre de las 20 economías más importantes del mundo.

"El año pasado fue en China y hace dos en Turquía; asistir me ha permitido tener una visión más amplia de hacia dónde quiero llegar con el desarrollo de la tecnología que estamos creando; para mí no hay una limitante, mi visión y mi alcance son globales".

Además, fue el responsable de coordinar las ediciones del Cleantech Challenge en Mérida, programa que promueve el desarrollo de tecnología limpia como solución ambiental.

"El Cleantech me permitió tener una orientación y un sentido de responsabilidad empresarial y personal enfocado en temas de sustentabilidad".

Russell es el único yucateco empresario en salir en tres ediciones de la revista Forbes México en temas de telecomunicaciones, software y tecnología y transporte e infraestructura.

"Todo el trabajo que he hecho ha sido muy intuitivo, prueba y error; he adquirido conocimientos, influencia de manera externa, pero siempre he tenido muchas ganas de hacer las cosas, de intentarlo y concretar", finaliza el emprendedor.





