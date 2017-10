Con aroma de cacao

Ciudad de México

El cacao que se produce en México tiene mucho aroma y un gran sabor”, asegura Edgar López quien, junto con su esposa Rocío Norzaga, creó CHEELZI, Dios Cacao, una empresa que busca apoyar el consumo de cacao mexicano, comercializándolo en un “nicho gourmet”.

Barras de chocolate, fibra de cacao, chocolate prehispánico, té de cacao… son algunos de los 30 productos que ofrece este dulce emprendimiento.

Hace ya siete años, la esposa de Edgar, ingeniera en alimentos, se enfocó en el estudio del cacao mexicano. Descubrió que en México no se consume suficiente chocolate, ni sabemos mucho sobre el caco, además de que hay poca innovación al respecto y no se valora su importancia.

Ante esta situación, surgió la pregunta que daría vida al proyecto. ¿Cómo hacer para que la gente valore las propiedades del cacao, y que sea rentable tanto para los productores, como para quienes lo comercializan?

No fue tarea fácil ofrecer respuestas. La pareja tenía muchas ideas y entusiasmo, pero no tenían experiencia cómo empresarios, ni mucho capital, así que tuvieron que aprender “sobre la marcha, entender que no nada más es calidad, sino presentación, mercadeo… funcionalidad integral”.

Fueron dos años para conceptualizar lo que era la marca, dos años para crecer y desarrollar los productos, un año más para saber qué productos tenían el mejor potencial y en los dos últimos años han estado aprendiendo todo sobre comercialización.

En el 2015, CHEELZI, Dios Cacao fue uno de los treinta ganadores del

Premio a emprendedores que otorga la Fundación Wall Mart, en el que participaron 14 mil proyectos. Hoy esta marca tiene la oportunidad de estar en la cadena de tiendas, “con el importante apoyo de la Fundación”.

Para Edgar una empresa es como un hijo, nunca renuncias a él y haces lo que sea para que esté bien y siga adelante. Emprender su propio negocio ha sido la mejor de sus experiencias, pues aprendió cosas nuevas y la oportunidad de saber de lo qué es capaz.

