Dólar incrementa 10% precios de los juguetes

Ciudad de México

Muñecas, bicicletas, carritos, entre otros juguetes, competirán este Día de Reyes con la era tecnológica en la que los niños piden en sus cartas desde tabletas, smartphones hasta drones, un escenario donde además el tipo de cambio incrementó el precio de estos artículos tradicionales en alrededor de 10 por ciento, aseguraron vendedores.

En un recorrido en el tradicional mercado de Tacuba y sus alrededores en la delegación Miguel Hidalgo de esta Ciudad de México, locatarios y comerciantes se manifestaron con ánimo para la venta de juguetes en este año, aunque con sus reservas, pues en 2016 sostuvieron que sus ingresos sí se vieron afectados.

Luego de cinco años de comercializar estos artículos María del Carmen Martínez López, locataria de este mercado, comentó que desde 2015 se muestra una baja en la venta del producto aun en época de Reyes; una de las causas para estos comerciantes, es la economía y la competencia.

“No manejo precios altos porque no los pagan, lo más caro es de 200 pesos; hay mucha competencia que año con año aumenta”, dijo.

Para otra de las locatarias, quien no quiso dar su nombre, y que desde hace más de una década se dedica a la venta de juguetes de varios tipos, los ingresos que obtuvo durante el año pasado no fueron los esperados, aunque la apuesta es siempre vender más cada 6 de enero.

“Se mermó la venta, no puedo decir que hubo una venta buena porque no la hubo; este año no sabemos cómo va a estar, la economía está muy crítica”, sostuvo.

De acuerdo con María Elena Rivera, con 12 años y hoy gerente en el negocio Corporativo La Bici, dedicada a la venta principalmente de bicicletas, ubicado cerca de este mercado, los días de Reyes y del Niño representan sus mayores ingresos.

Rivera recordó que en 2016 la venta de este tipo de artículos para niños sí fue afectada, como en años pasados, por la venta de electrónicos como tabletas, iPads e incluso celulares; para este año espera un mejor desplazamiento de su mercancía.

“Cabe la posibilidad de que este año se recupere un poco por la promoción que ha realizado la delegación de la zona, por lo que esperamos tenga empuje la iniciativa que promueve el uso de la bicicleta”, expresó.

Por lo anterior, dijo, la gente empieza a hacer comparativos con la competencia que son las tiendas departamentales y otras de este tipo de artículos como Coppel y Elektra.

“La gente regresa con nosotros por lo que sabemos que sí tenemos precios competitivos, por lo que sí esperamos elevar la venta ahora para Reyes”.

En este negocio además de bicicletas tienen refacciones y triciclos; algunos talleres que trabajan el armado de estos artículos buscan las refacciones para armar las bicis, por lo que en ambos casos confían en que se incremente la venta el 6 de enero próximo.

Víctor de Jesús Negrete, quien inició este negocio el pasado septiembre, dijo que en este mercado de juguetes mucha gente los busca sencillos y a precios accesibles. Los locatarios coincidieron en que en el último trimestre del año, los juguetes siempre suben de precio.





