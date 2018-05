SCT: En noviembre, última verificación a Aerolíneas Damojh

Ciudad de México

Aerolíneas Damojh, empresa propietaria de la aeronave que se desplomó esta mañana en La Habana, Cuba, “cuenta los permisos y la autorización correspondiente para realizar operaciones en Subservicio (arrendamiento húmedo) con Cubana de Aviación, en vuelos de fletamento, manteniendo la aerolínea toda la documental correspondiente en regla”, informó la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

TE RECOMENDAMOS: Damojh, la empresa mexicana dueña del avión accidentado en Cuba

En un informe preliminar, la dependencia informó que la última verificación que cumplió la empresa fue en “el periodo del 21 al 24 de noviembre de 2017, la cual se practicó de conformidad con la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y conforme a los requisitos que señalen las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones aplicables, encontrándose que lleva a cabo la aplicación de los servicios de mantenimiento conforme al programa de mantenimiento del fabricante y el programa de mantenimiento aprobado por la DGAC”.

La dependencia también dio a conocer los nombres de la tripulación, todos de nacionalidad mexicana:

Comandante del vuelo: Capitán Jorge Luis Núñez Santos con número de licencia 200101720, vigente al 25 de febrero de 2021.

Primer Oficial: Capitán Miguel Angel Arreola Ramirez con número de licencia 200105860, vigente al 19 de junio de 2020.

Jefa de Cabina (Sobrecargo Mayor): Maria Daniela Ríos

Sobrecargos: Abigail Hernandez García y Beatriz Limón

La SCT detalló que el avión Boeing, B737-201 ADV con matrícula XA-UHZ cuenta con 39 años de edad, despegó del Aeropuerto Internacional de la Habana para dirigirse al Aeropuerto Internacional Frank País en la Ciudad de Holguín, Cuba; para realizar un vuelo charter.

Tras el despegue, este mediodía, aparentemente sufre una falla y se precipita al terreno accidentándose entre el Aeropuerto Internacional de la Habana y la localidad de las Vegas ubicada a 10 kilómetros de dicho Aeropuerto.

Aerolíneas Damoji



Fue creada en 1990, cuenta con una flota de 3 aeronaves; dos de ellas B737-300 y 1 B737-201, posee el Certificado de Explotador de Servicios Aéreos (AOC) número DMJ/2003, con fecha de vencimiento 20 de enero de 2020.

Asimismo, cuenta con cuatro permisos, para establecer y explotar servicio público de transporte aéreo nacional no regular de fletamento de pasajeros número TAN-TN-370; permiso para establecer y explotar servicio público de transporte aéreo internacional no regular de fletamento de pasajeros 101.206.4468.

Así como el permiso para establecer y explotar servicio público de transporte aéreo internacional no regular de fletamento de carga TAN-SE-C-146 y el permiso de Taller Aeronáutico No. 137 con vigencia indefinida, con capacidad en las aeronaves marca Boeing modelo B737-200/300/400/500 y en los motores Prat and Whitney JT8D-15/15A/7/7A/-7B, JT8D-9/9A, CFM-53-3-B1/3B-2/3C-1.



MCM