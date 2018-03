Bolsas del mundo caen por temores de guerra comercial

Ciudad de México

Los temores de potenciales represalias de Canadá, China y Europa tras el anuncio de Estados Unidos de aranceles a la importación de acero y aluminio provocaron la caída de las acciones mundiales y llevaron a los inversionistas a refugiarse en activos seguros como los bonos gubernamentales.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo ayer que la próxima semana anunciará formalmente aranceles de 25 por ciento sobre las importaciones de acero y 10 por ciento sobre el aluminio, lo que suscitó temores de represalias de importantes socios comerciales.

La decisión de Trump podría llevar a otros países a aumentar los aranceles sobre los productos que los consumidores estadunidenses compran, incluidos los agrícolas.

"Los mercados están claramente preocupados porque el anuncio de Trump de imponer aranceles generará represalias de otros países o bloques comerciales, lo que podría ser el comienzo de una guerra comercial", dijo Bas van Geffen, analista de Rabobank.



BOLSA MEXICANA

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) inicia operaciones con un descenso de 0.73 por ciento, o 349.52 puntos, con lo que el Índice de Precios y Cotizaciones (S&P/BMV IPC) se coloca en 47 mil 251.26 unidades.

El mercado accionario local opera un volumen de 4.03 millones de títulos, por un importe económico de 218.5 millones de pesos, con la participación de 78 emisoras, de las cuales 14 ganan, 59 pierden y cinco se mantienen sin cambio.

El Grupo Financiero Monex destaca que los mercados a nivel mundial presentan movimientos mixtos negativos, debido a las declaraciones de Donald Trump sobre un escenario de guerra comercial, medida que implica a países como China, Alemania, Canadá y México, entre otros.

WALL STREET

Wall Street abrió con una fuerte caída. En la apertura, el promedio industrial Dow Jones caía 278.93 puntos, o 1.13 por ciento, a 24 mil 330.05 unidades, mientras que el S&P 500 perdía 21.96 puntos, o 0.82 por ciento, a 2 mil 655.71 unidades. El Nasdaq, en tanto, descendía 78.61 puntos, o 1.09 por ciento, a 7 mil 101.95 unidades.

BOLSAS EUROPEAS

Las principales bolsas europeas abrieron con fuertes bajas, no sólo por el anuncio de aranceles sino porque el mercado digería nueva información del presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell.

Powell, que ayer compareció ante el Comité Financiero del Senado, enfatizó que la economía no está recalentándose y afirmó que el banco central no ve "pruebas fuertes" de que los salarios vayan a subir de forma "decisiva" ni de que su inflación "esté en un punto de aceleración". Esto no fue suficiente para alentar a los mercados ante una posible aceleración de las alzas en las tasas de interés.

El índice Stoxx Europe 600, que agrupa a las 600 compañías más importantes que cotizan en los mercados de renta variable de 18 países europeos, bajaba 0.61 por ciento a las 08:15 horas de Londres, para ubicarse en 372.81 unidades.

El índice CAC40 de París, DAX de Frankfurt, e Ibex-35 de Madrid, abrieron con caídas de 0.84 por ciento, 1.97 por ciento y 0.74 por ciento, respectivamente.

BOLSAS DE ASIA Y PACÍFICO

Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron este viernes con caídas.

Los índices Nikkei de la Bolsa de Tokio y Hang Seng de la bolsa de Hong Kong encabezaron los descensos asiáticos con 2.50 por ciento y 1.48 por ciento, respectivamente.

El referencial CSI300 de las principales acciones que cotizan en los mercados de Shanghai y Shenzhen retrocedió 0.81 por ciento, mientras el Índice Compuesto de Shanghai 0.59 por ciento.

Las siderúrgicas asiáticas están preocupadas de que los aranceles de Estados Unidos podrían derivar en que sus mercados domésticos se inunden con productos de acero que no tengan otro lugar a donde ir.

Corea del Sur, el tercer mayor exportador de acero a Estados Unidos después de Canadá y Brasil, dijo que seguirá dialogando con los funcionarios estadunidenses hasta que los planes de Washington se concreten.





