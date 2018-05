En Guerrero, sembrar enervantes es más rentable que maíz: productores

Ciudad de México

La Confederación Nacional de Productores Agrícolas de Maíz de México (CNPAMM) reconoció que la siembra de enervantes en Guerrero es más rentable que la del maíz, tal como lo afirmó el candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, en el segundo debate presidencial.

"La verdad que hay zonas que se producen estos enervantes no porque no se dé el maíz, sino porque más ingresos genera, es la oportunidad de producir uno o producir otro", reconoció el presidente del organismo, Juan Pablo Rojas, coincidiendo con lo dicho el pasado domingo por López Obrador.

El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia dijo que de llegar a la presidencia impulsaría la sustitución de cultivos, mediante pago justo, para que los campesinos prefieran sembrar maíz en lugar de amapola.

"En la sierra de Guerrero, que no se vean obligados a sembrar amapola, que puedan sembrar maíz y que se les pague bien... ¿Sabes por qué siembran también la amapola? Porque no tienen para comer. Me han dicho a mí, porque yo conozco todo el país y he estado allá, me han dicho, si me agarran voy a la cárcel y cuando menos tengo comida. Nosotros tenemos que cambiar ya esta situación y atender a los pobres", respondió a preguntas expresas del moderador León Krauze.

Rojas dijo que en el caso de Guerrero hay oportunidad para reconvertir hectáreas donde se produce coco o tamarindo, y no sembrar solamente maíz porque es muy degradante para los suelos, además de absorber muchos nutrientes, "entonces tenemos que estar rotando cultivos, también como el frijol o haba".

"Lo que sí debemos cuidar con programas de gobierno es que debe haber rotación de cultivo, debe haber incentivos para la reconversión productiva", indicó.

Productores reviran a 'El Bronco'

La Confederación Nacional de Productores Agrícolas de Maíz de México también desmintió al candidato independiente a la Presidencia de México, Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco", quien durante el segundo debate afirmó que en la sierra de Guerrero no se siembra maíz.

Juan Pablo Rojas afirmó que se produce maíz en las 32 entidades del país y que Guerrero ocupa el cuarto lugar en la producción nacional de este grano.

"Hoy en México en las 32 entidades del país se produce maíz, y estamos hablando de maíz para huitlacoche, para pozole, palomitas, tortillas, totopos para pinole, maíz amarillo para ganado, elotero, de hoja para tamal, entre otros", aclaró.

En conferencia de prensa, Rojas detalló que Guerrero es el cuarto productor de este grano a nivel nacional al cosechar 1.6 millones de toneladas anuales, mediante dos ciclos, uno de primavera-verano y otro de otoño-invierno.

"El señor llamado Bronco nada tiene que hacer en un debate, y vemos con tristeza que hoy a ese nivel ha llegado la política en México, sean o no independientes. El señor bronco se ha mofado y burlado tanto de los contrincantes, en los debates, como de la población en general", consideró.

